Un canal inútil junto al nuevo cauce

Encajonados entre la V-30, las vías que conducen a la estación de València Sud de Metrovalencia y la CV-404, una decena de familias ... se prepara para pasar el otoño en sus alquerías preocupadas de que se repita lo ocurrido el pasado 29 de octubre, cuando el agua de la dana llegó a 1,70 metros de altura y arrasó con todo lo que halló a su paso.

Para ayudar a evitar las inundaciones, con el Plan Sur se construyó un canal que ahora está colmatado de tierra, vegetación e incluso árboles de pequeño tamaño, según señala el ingeniero agrónomo Miquel Vicent Rosselló, vecino de la zona y que trata desde hace varios años de que que la Confederación Hidrográfica del Júcar limpie el tramo próximo a las alquerías, con el fin de reforzar la seguridad de todos.

«Yo perdí tres perros y los coches», dijo sobre la noche de la dana, aunque es cierto que lo que observó desde su casa la puso los pelos de punta, según recuerda. «Se veía en la V-30 a gente tratando de rescatar a otra», dice mientras muestra una imagen con toda la zona inundada.

La limpieza del canal no evitaría un desastre como el ocurrido hace diez meses, aunque sí inundaciones de menor calado, dado que conduce las escorrentías del barranco del Poyo al nuevo cauce. «Aguas arriba, hacia la EDAR de Quart-Benagér, está despejado, lo mismo que ocurre aguas abajo. El problema lo tenemos aquí y debe ser por una cuestión de pendietes», estimó.

Desde 2018 o el año siguiente, no recuerda en ese momento, insiste con escritos a la Confederación para que licite las obras y las ejecute. «Lo hicieron pero quedó desierto. Ahora me dicen que sí, que lo van a hacer, pero...» deja la frase a medias. A poca distancia, a la altura del puente de la línea de alta velocidad, se encuentra el tajo de la retirada de residuos de la dana que ejecuta la Confederación del Júcar. Los residentes consideran que en comparación con eso, lo que piden es una obra menor aunque vital para la seguridad de todos.

El canal sigue cubierto por una plataforma de hormigón junto a la parte central de la zona afectada, la calle Alquería de Aiguamolls. Más que calle, se trata de un acceso cubierto de piedras no apto para un vehículo urbano normal. Las huellas de la dana son evidentes por todas partes, como los montones de barro seco a un lado de la calzada o el ruido que sale de una alquería en pleno proceso de rehabilitación.

A pesar de todo, Rosselló sonríe y exclama «¡mirad que bien se está aquí!». Lejos queda el ruido de la V-30 a pesar de lo cerca que está la carretera, aunque el esfuerzo para superar la dana ha sido brutal. «El agua que tenemos todos es de pozo. En nuestro caso lo limpiamos y cambiamos las tuberías para evitar cualquier problema», recuerda.

Tras la dana pasó unos quince días en una vivienda en Valencia, en casa de un hijo, aunque pronto acudió a su alquería para iniciar la limpieza. «Íbamos a primera hora porque teníamos problemas para pasar», dice sobre aquellos días. Ahora confía en que la limpieza y dragado del canal sirva para un otoño más tranquilo a todos.

«Pagamos el IBI», recuerda sobre los tributos municipales. El grupo de alquerías está en las proximidades de los términos de Paiporta y Picanya, aunque se encuentran en Valencia. Ahí deben negociar asuntos como la colocación de contenedores de basura. «Conseguí que colocaran dos pero con el del cristal no hay manera, dicen que somos poca gente». Las necesidades son muchas en esta parte de la huerta, recuperada tras las inundaciones pero donde los caminos siguen siendo una carrera de obstáculos y hoyos, a la espera de mejora como ocurre en el propio canal.