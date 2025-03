Camarero defiende la colaboración público privada y destaca el aumento del presupuesto en dependencia

Los presupuestos más sociales de la historia. Este ha sido uno de los argumentos utilizados por la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, ... Susana Camarero, para defender las cuentas de la Generalitat para 2025. Frente a ella, la opoosición ha llegado a calificarlos como los «presupuestos del a vergüenza» y que buscan mantener a Mazón al frente de la presidencia.

Camarero ha resaltado que son «los presupuestos más sociales, de la esperanza, y de la recuperación» y ha lamentado que «la izquierda no las tolera porque están en lo único que les importa en los últimos meses: intentar rascar un puñado de votos». En concreto, al capítulo de dependencia se destinan 635 millones, «la mayor dotación inicial de la historia, una dotación que es ampliable y que representa un incremento de 115 millones sobre el presupuesto de 2024, un 22,08% más que en 2024».

Uno de los argumentos utilizados por la vicepresidenta ha sido una defensa cerrada de la colaboración público privada, que ha sido rechazada por la oposición como una muestra más de la «privatización» de los servicios sociales. Camarero ha destacado que los presupuestos aumentan un 7% con respecto al 2024, con 3.006 millones de euros y que representan el 9,31% del total de la Generalitat.

Desde Vox, Miriam Turiel ha anunciado que apoyarán estas cuentas «siempre que cumplan con las líneas pactadas» y ha anunciado que presentarán enmiendas parciales.

Desde la oposición han afeado a Camarero haber hecho «un mitin» en la presentación de estas cuentas de «la vergüenza, de la destrucción y del abandonamiento de los servicios sociales públicos» y han advertido de que además son «absolutamente ficticias» porque «dependerán de la extorsión de Vox».

«Vengo a sacar pecho de unos presupuestos que hemos conseguido traer gracias a Vox, no gracias a ustedes que les importa muy poco la recuperación de esta tierra y la recuperación de los afectados de la dana, porque son los mejores de la historia y van a ayudar a consolidar los servicios sociales priorizando la zona dana», ha recalcado Camarero, quien ha subrayado: «Solo espero que estos presupuestos que vean la luz lo antes posible y gracias a Vox por hacerlos posible y les espero en las enmiendas a ver si son capaces de mejorarlas».

En ese sentido, ha apostado por la colaboración público-privada para poder contar con las 25.000 plazas residenciales para mayores necesarias que el Botànic «no puso en marcha», se ha comprometido a trabajar por luchar contra la ocupación ilegal y la 'inquiocupación'; y ha defendido que «se le ha dado la vuelta a cooperación para ir a la concurrencia competitiva en las subvenciones y que no sean a dedo, sino con transparencia».

Además, Camarero ha defendido que «se le ha dado la vuelta a cooperación para que las subvenciones sean por concurrencia competitiva y no a dedo, como hasta ahora, sino con transparencia». En ese sentido, ha afirmado que no se le quita la subvención a UNRWA a Unicef «como no se la quitamos a otras agencias». «Lo que hacemos es que vaya a concurrencia competitiva, que el proyecto entra, entrará, que el proyecto no es adecuado, no entrará, con transparencia absoluta», ha justificado.

Asimismo, ha recalcado que harán «diversa, la diversidad» y crece un 19% porque «queremos contar con todos, sin ideologización, sin dogmatismo, sin sectarismo» y, «eso sí --ha advertido--, el coto de las subvenciones a sus entidades se ha acabado».

Del mismo modo, ha subrayado que con estas cuentas la oposición «ya no puede hablar del negacionismo en la violencia de género y les ha recalcado: »Lecciones de igualdad ni una«. Así, ha criticado que no se haya oído »ni una palabra sobre Ábalos, ni Monedero, ni respecto a Errejón«.

En concreto, entre las líneas presupuestarias destaca los 82,9 millones en Igualdad y Diversidad; 1.345,9 millones para familia y servicios sociales, que representa el 45% del total del presupuesto de la conselleria; para el sistema sociosanitraio 709 millones para la Gestión y Organización, un 3,46% más, 461 para Infraestructuras, un 12,6% más mientras que el presupuesto para el IVASS se reduce un 6%. Por su parte, este año el presupuesto Vivienda es de 304,11 millones, un 33% más.

Por contra, Nathalie Torres de Compromís ha señalado «el mitin de vergüenza» que ha hecho Camarero en la exposición de estos «presupuestos del Ventorro» que son «más falsos» y «una maniobra de distracción en el enésimo intento de salvar a su presidente, Carlos Mazón, porque el pueblo no lo quiere por negligente y mentiroso, como quedó claro el sábado» con la sexta manifestación. «Y usted es la principal cómplice de este despropósito, presentando este fiasco de presupuestos, obra de la extorsión de Vox», ha recalcado.

Del mismo modo, la diputada socialista Silvia Gómez ha replicado a Camarero que «no son los presupuestos más sociales de la historia», sino que son los presupuestos de «la vergüenza, de la destrucción y del abandonamiento de los servicios sociales públicos». «Plantean unas cuentas totalmente ficticias y que sabemos que no serán los que realmente se aprobarán porque ustedes están a las órdenes de sus colegas de la ultraderecha».

Entre ellos, ha criticado que estos presupuestos van a la «privatización de los servicios» y ha arremetido, entre otros, contra «los recortes el servicio de asesoramiento y acompañamiento a personas migrantes y refugiadas, a las víctimas de discriminación, a la violencia de género o la desaparición del convenio UNRWA». «Vamos a estar atentos a estas modificaciones», ha advertido.

Presupuestos dana

Por otro lado, Camarero ha detallado que su departamento destina 141,5 millones a la recuperación de la dana, de los que el 53,7%, 75,9 millones, se reservan a partidas destinadas a vivienda. «La crisis residencial en esta Comunidad, como en el resto de España es anterior a la riada, pero sin duda, entre las terribles consecuencias de la riada del 29 de octubre las viviendas de los municipios afectados han sufrido importantes daños», ha apuntado la vicepresidenta.

Camarero ha destacado que «se han puesto en marcha actuaciones en materia de Vivienda en municipios dana desde el primer día, intentando dar solución a las diferentes necesidades que han ido surgiendo en esta catástrofe, primero con realojos, de la mano de los ayuntamientos, en el CATE y albergues, y también en viviendas sociales».

Así, ha detallado que se han puesto a disposición de los afectados 228 viviendas y se han realojado a 133 familias que «han podido empezar de nuevo» y para ello se han adecuado y reparado viviendas del parque público con 4,5 millones.