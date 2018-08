Las cámaras para multar en el Carmen se adjudican entre quejas vecinales Antigua muralla de la ciudad de Valencia en el barrio de «El Carmen». / Juan. J. Monzó Los cinco dispositivos estarán situados en las entradas del barrio para sancionar a los coches que carezcan de permiso como residentes PACO MORENO Valencia Sábado, 11 agosto 2018, 00:00

El Ayuntamiento adjudicó el pasado día 18 la colocación de cinco cámaras en otras tantas calles del Carmen y la Seu destinadas a multar a los conductores que entren sin permiso en esta parte del centro histórico. La medida llega dos años después de la primera que se tomó en esta zona, cuando se invirtió el sentido de la circulación en las calles Serranos y Salvador, restringiendo además el paso a residentes, taxis y carga y descarga. Todavía no hay fecha para la entrada en funcionamiento del dispositivo, pero llega entre quejas vecinales por lo que la asociación Amics del Carme calificó ayer como un «modelo confuso» en todo el barrio, donde no se descarta incluso una recogida de firmas en septiembre.

Fuentes de la entidad reconocieron el descenso del tráfico en las calles citadas, aunque subrayaron que se ha hecho «a costa de perjudicar a los vecinos; por ejemplo no sabemos para qué servirán las cámaras». En el proyecto adjudicado a la empresa Electronic Trafic SA por 126.015 euros se indica que el objeto «es realizar la implantación de un sistema que permita la detección de accesos de vehículos no autorizados en las áreas de prioridad residencial, para la tramitación de la denuncia de infracción de la Ordenanza de Circulación». Para la selección de las zonas, se escogieron aquellas con más intensidad y las que dan pie a los atajos para cruzar el barrio.

La decisión fue colocar una en la calle Corona en su acceso desde la Guillem de Castro. La segunda en la calle Salvador Giner en su acceso desde la plaza de Portal Nou, mientras que la siguiente estará ubicada en la calle Salvador en el cruce con Trinitarios. La cuarta se situará en la plaza del Mercado, con la previsión de la última en la salida del parking del Mercado Central, junto a la iglesia de Santos Juanes.

La asociación de Ciutat Vella cuestiona la legalidad de las multas: «Habrá recursos y se ganarán»

Desde Amics del Carme señalaron que no está acreditada la «eficacia del sistema», para añadir que «sigue habiendo tráfico oportunista en muchas calles», donde citaron como ejemplo la calle Murillo y los aledaños de Guillem de Castro.

Por su parte, el presidente de la asociación de vecinos de Ciutat Vella, Rafael Mampel, destacó que «las tarjetas que dieron no sirven para nada», en referencia a los permisos concedidos por el Consistorio para que pasen los conductores autorizados. «Desde entonces no me la han pedido ni una vez al año», aseguró el dirigente vecinal.

En su opinión sería mucho más efectiva la colocación de pivotes abatibles controlados con tarjetas magnéticas. «Cada vecino autorizado tendría una vinculada al vehículo, de tal manera que no podría utilizarse de nuevo hasta que el coche salga de la zona regulada, al abatir otro bolardo en la salida», comentó.

Mampel dudó de la cobertura jurídica de este tipo de multas. «Es fácil que se gane un recurso contra una de estas sanciones, al menos según entiendo yo. Además, ¿Por qué van a multar a una persona a la que dejo aparcar en mi garaje?», dijo.