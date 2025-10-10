Cae una roca de 5.000 kilos en Sot de Chera El peñasco se ha desprendido de la ladera del macizo conocido como Morrón hasta la puerta de un edificio aunque no ha provocado ningún daño personal

La roca que ha caído desde la ladera del macizo en Sot de Chera.

B. González Sot de Chera Viernes, 10 de octubre 2025, 22:44

El vecindario de Sot de Chera no gana para sustos. Las secuelas de la dana del año pasado junto con las precipitaciones de estos últimos días por Alice, han provocado que una roca de 5.000 kilos se desprendiera de la ladera del macizo, conocido como Morrón, y llegara hasta la puerta de una vivienda de la calle Valencia a la entrada al municipio.

Los hechos se han producido sobre las 20.30 horas de este viernes. Por suerte, en ese momento no circulaba ningún vehículo ni vecino, por lo que no hay que lamentar ningún daño personal.

José Torralba, es el vecino de la vivienda junto a la que ha caído la roca. Asegura que escucharon primero un gran estruendo y pensaron que se trataba de truenos por la tormenta y tras ello dos golpes grandes. Uno era el impacto de la roca en la carrera y el segundo en la calle, junto a su vivienda que no ha resultado dañada.

Estos impactos han provocado diferentes socavones tanto en la CV-395 como en la calle Valencia. El alcalde, Tomás Cervera, apunta que además de los desperfectos en las vías, la roca ha aplastado un remolque de un vehículo agrario.

Ampliar Dos de los socavones que ha provcado la roca en la carretera y la calle Valencia. Luis C. Fernández

La carretera se ha perimetrado en aquellos puntos en los que el peñasco ha dejado hoyos, pero no se ha cortado al tráfico. Tampoco la calle dañada, donde también se ha perimetrado la zona en la que está la roca.

Cervera explica que ya han informado a la Diputación de Valencia, porque la carretera depende de la institución provincial, así como a Riesgos Geológicos y que mañana será retirada por los operarios de Carreteras. Además, los técnicos se desplazarán hasta el municipio para estudiar y valorar posibles nuevos desprendimientos.

Según explica el primer edil de Sot de Chera, es la primera vez que un desprendimiento llega hasta el municipio. «Hasta ahora, cuando se desprendía alguna roca del macizo que corona el pueblo, el Morrón, se quedaba en la ladera. En esta ocasión, esta roca ha llegado desde la ladera y pudiera ser debido a algún corrimiento de tierra, aunque lo tendrán que valorar los técnicos», explica y recuerda que el municipio siempre ha estado en riesgo geológico.

Mañana también se procederá a arreglar el pavimento tanto de la carretera como de la calle, según apunta Cervera, quien se congratula por no tener que lamentar ningún herido dadas las dimensiones de la roca.