Bruselas enviará casi 1.600 millones de fondos europeos para la reconstrucción de la dana

España recibirá cerca de 1.600 millones de euros en ayudas del Fondo Europeo de Solidaridad y del mecanismo Restore para apoyar la recuperación ... de infraestructuras y la reparación de los daños causados por las inundaciones derivadas de la dana que en octubre de 2024 dejó 229 víctimas en la provincia de Valencia.

En concreto, la Comisión Europea ha propuesto una ayuda de 945 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la UE y, por otro lado, ha aprobado la reasignación de otros 645 millones de euros de los fondos de Cohesión de España a través del mecanismo Restore para impulsar el apoyo europeo a los esfuerzos de recuperación.

«La devastación que presenciamos hace casi un año en la Comunidad Valenciana y en toda España conmovió profundamente a Europa. Este desastre climático nos unió en un dolor y una solidaridad compartidos. Me reuní con representantes de las familias que perdieron a sus seres queridos en las inundaciones de la dana y sentí su dolor», ha destacado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

Bruselas ya abonó a España un anticipo de 100 millones de euros en marzo de 2025 para sufragar gastos derivados de las inundaciones causadas por la dana, el máximo establecido por reglamento.

Una vez que el Parlamento Europeo y el Consejo aprueben la propuesta de la Comisión sobre la movilización de los fondos, el saldo restante --la asignación total menos la prefinanciación ya abonada-- se desembolsará en un único pago, mientras que los pagos Restore se realizarán de forma progresiva en función del gasto.

El apoyo propuesto del Fondo de Solidaridad para España representa la segunda mayor asignación desde su creación en 2002, sólo por detrás de los 1.200 millones de euros concedidos a Italia tras los terremotos de 2015 y 2016.