Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz sube este lunes con la nueva tarifa: las horas más baratas para encender los electrodomésticos
Bomberos ayudan a apuntalar un local en la zona cero de la dana. EFE/MANUEL BRUQUE

Los bomberos de la Generalitat denuncian la gestión «temeraria» en la dana tras conocerse las conversaciones entre Emergencias y el consorcio

«Hay que romper con el chantaje y la presión de cuatro gerifaltes de los consorcios provinciales que consideran los servicios públicos como empresas particulares», aseguran

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Domingo, 19 de octubre 2025, 19:05

Comenta

Los bomberos de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral del Servicio de Emergencias (Sgise) han protestado contra la gestión de los bomberos forestales después de ... las llamadas publicadas entre el 112 y un sargento del consorcio provincial. Los especialistas han tildado de «temeraria» la gestión de «cuatro gerifaltes de los consorcios provinciales que consideran los servicios públicos como empresas particulares».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será la ZBE en Valencia: calendario de multas, zonas y excepciones para circular sin miedo
  2. 2 Heridos dos educadores y un menor en una pelea en un centro de acogida de emergencias en Valencia
  3. 3

    Nace en Valencia la marca de ropa para católicos
  4. 4 Reanimado un joven de 34 años tras sufrir un infarto en Valencia
  5. 5

    El cumpleaños sangriento donde se gestó la matanza de El Saler
  6. 6 Aemet anuncia posibles rachas muy fuertes de viento y chubascos en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  7. 7 Muere José Vicente González, empresario, expresidente de CIERVAL, Feria Valencia y varias asociaciones
  8. 8 «No aprendemos de la historia por pura ignorancia»
  9. 9

    Pura, la anciana de 97 años que lleva un año sin pisar la calle en Paiporta: «No quiero bajar mientras viva»
  10. 10

    La vida de los investigados un año después de la dana: Pradas, abogada y profesora; Argüeso comisario de la Policía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los bomberos de la Generalitat denuncian la gestión «temeraria» en la dana tras conocerse las conversaciones entre Emergencias y el consorcio

Los bomberos de la Generalitat denuncian la gestión «temeraria» en la dana tras conocerse las conversaciones entre Emergencias y el consorcio