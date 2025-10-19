Los bomberos de la Generalitat denuncian la gestión «temeraria» en la dana tras conocerse las conversaciones entre Emergencias y el consorcio

Los bomberos de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral del Servicio de Emergencias (Sgise) han protestado contra la gestión de los bomberos forestales después de ... las llamadas publicadas entre el 112 y un sargento del consorcio provincial. Los especialistas han tildado de «temeraria» la gestión de «cuatro gerifaltes de los consorcios provinciales que consideran los servicios públicos como empresas particulares».

Los bomberos, representados por todos los sindicatos, han enviado un comunicado en el que indican que la Generalitat lleva al menos desde 1994 «encomendando la movilización y operatividad de los bomberos forestales a los consorcios provinciales». «Este encargo que desde un principio se planteó como provisional lleva camino de cumplir 30 años, que son los mismos años que los representantes del servicio de bomberos forestales llevamos quejándonos de la excepcionalidad de la situación a causa de la mala praxis de la movilización por isocronas o directamente no movilización de los servicios existentes por intereses corporativistas», han asegurado.

Esta situación ha sido denunciada reiteradamente a todos los partidos políticos, a la ciudadanía e incluso al Síndic de Greuges «por ser una práctica por ser ilegal y sobre todo inmoral con respecto a la prestación de un adecuado servicio público pensado para salvaguardar la salud y el bienestar de los valencianos y valencianas en situaciones de emergencias, además de suponer un despilfarro de dinero inaceptable», han lamentado.

Los respectivos consorcios «cobran por esta gestión inadecuada, interesada y desleal con el ciudadanos, entre uno y un millón y medio de euros a año, y luego actúan como si solo ellos tuvieran las competencias en muchos servicios de emergencia, pese a que están bien claras las competencias de cada servicio en la legislación», han recordado.

«Por este motivo, volvemos a denunciar que la incorrecta praxis voluntaria de algunos caciques de los consorcios llega a poner en peligro vidas humanas en situaciones como la dana de 2024, asistencia a accidentados en la montaña, búsqueda de personas desaparecidas, nevadas e incendios forestales», han indicado en el comunicado: «Lo exponemos claramente porque lo hemos vivido muchísimas veces».

«Reclamamos que de una vez por todas, el Consell y la Generalitat asuman las competencias totales del servicio autonómico de bomberos forestales, que dote al servicio de los medios necesarios para gestionar la operatividad y la movilización y afronte una mejora del servicio al ciudadano que sólo puede pasar por romper con el chantaje y la presión de cuatro gerifaltes de los consorcios provinciales que consideran los servicios públicos como empresas particulares», finaliza el documento.