Los bomberos activaron un refuerzo el día de la dana como si toda Valencia estuviera en alerta roja y no solo el litoral

El Consorcio de Bomberos ha presentado un informe ante la jueza que investiga la dana donde detalla los refuerzos que se efectuaron el 28 y ... 29 de octubre a medida que el temporal se recrudecía en la región. Los profesionales permanecen en el punto de mira por su ineficiente vigilancia del barranco del Poyo ya que el dispositivo fue desmontado al observar que el caudal bajaba. La decisión fue del propio Consorcio, pero además, no se comunicó de manera efectiva a Emergencias. Algún bombero que ha declarado en las últimas fechas señaló que había muchos rescates, pero optaron porque los efectivos desplegados en Paiporta regresaran a la base.

El informe de los bomberos muestra que desde el día 28 ya se reforzaron las bases debido a la previsión y las correspondientes alertas. Pero, además, el mismo día de la dana, nada más se activa el aviso rojo en el litoral sur y el naranja en el resto de la provincia (7.45 horas) el Consorcio reforzó toda la provincia como si toda estuviera en nivel rojo. Es decir, se anticiparon ante un previsible empeoramiento de la situación.

Así, según detallan en el dosier, esto supuso un cabo y tres bomberos en cada parque principal de Sagunt, Paterna, Torrent, Gandia, Alzira y Requena. Además, se activó el retén permanente en los parques de bomberos voluntarios de Chelva, Titaguas, Navarrés, Vallada, Ayora y Cofrentes. Se desplegaron dos operadores de comunicaciones en el Centro de Comunicaciones y Control, un coordinador del jede de sala, un jefe de parque en Paterna, un oficial y el responsable de operaciones permanentemente localizable por teléfono.

Todo esto se movilizó a partir de la alerta roja de las 7.45 horas de la mañana del día de la dana. El responsable del informe, el inspector jefe Jorge Gil, señala que estas medidas aparecen recogidas en el Procedimiento de refuerzo de dotaciones por Fenómenos Meteorológicos Adversos y servicios de especial complejidad técnica. Esta normativa, no obstante, fue actualizada el pasado 23 de abril. El plan de refuerzo en la fecha de la dana eran «ligeramente diferentes».