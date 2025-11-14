Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La sala de control de las llamadas del 112. LP

Los bomberos activaron un refuerzo el día de la dana como si toda Valencia estuviera en alerta roja y no solo el litoral

El Consorcio envía un informe a la jueza donde detalla todos los medios humanos y técnicos que se activaron ante las aciagas previsiones meteorológicas

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:46

Comenta

El Consorcio de Bomberos ha presentado un informe ante la jueza que investiga la dana donde detalla los refuerzos que se efectuaron el 28 y ... 29 de octubre a medida que el temporal se recrudecía en la región. Los profesionales permanecen en el punto de mira por su ineficiente vigilancia del barranco del Poyo ya que el dispositivo fue desmontado al observar que el caudal bajaba. La decisión fue del propio Consorcio, pero además, no se comunicó de manera efectiva a Emergencias. Algún bombero que ha declarado en las últimas fechas señaló que había muchos rescates, pero optaron porque los efectivos desplegados en Paiporta regresaran a la base.

