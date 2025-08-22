Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Uno de los ejemplares reintroducidos en la marjal. LP

Bioparc reintroduce en Valencia el galápago europeo que se encuentra en riesgo de extinción

Junto a la Conselleria de Medio Ambiente se sueltan ejemplares en la Marjal dels Moros para su conservación

A. Talavera

Alzira

Viernes, 22 de agosto 2025, 12:39

La Fundación Bioparc y la Conselleria de Medio Ambiente culminan una nueva fase del proyecto de conservación del galápago europeo (Emys orbicularis), con la reintroducción de varios ejemplares en su hábitat natural en la Marjal dels Moros, espacio protegido situado entre los términos de Sagunto y Puçol.

Esta actuación se enmarca en el Programa de Conservación del galápago europeo en la Comunitat Valenciana, en el que participa Bioparc desde septiembre de 2024 con la recogida de 40 neonatos en el Centro Acuícola del Palmar, dependiente de la Conselleria.

Durante los primeros meses, los ejemplares permanecen en instalaciones «especialmente reacondicionadas para garantizar su supervivencia en las primeras etapas de vida», según han informado fuentes de la fundación en un comunicado.

Posteriormente, se trasladan a una charca exterior de adaptación donde se simula su ecosistema original y reciben una alimentación similar a la que encontrarán en libertad.

El proyecto ha contado también con la colaboración de Bioparc Acuario de Gijón, que ha albergado y cuidado diez ejemplares, lo que ha permitido aumentar la capacidad de repoblación.

Las tortugas son reintroducidas una vez alcanzan los 8 cm de caparazón y 80 g de peso, tamaño mínimo para reducir el riesgo ante depredadores.

La reintroducción de los primeros 18 ejemplares tuvo lugar en junio, con la participación de niños y niñas de la Escuela de Verano de Bioparc. Según el comunicado, los ejemplares «fueron pesados, medidos y marcados con microchip para su seguimiento científico».

Esta semana se ha continuado el proceso con la suelta de siete nuevos ejemplares y la revisión de nidos, con el objetivo de preparar la siguiente temporada del programa y aumentar el porcentaje de supervivencia.

Además de las tareas de cría y liberación, el personal de Bioparc y de la Conselleria participa en acciones de seguimiento del galápago europeo y en la retirada de especies invasoras como el cangrejo americano o tortugas acuáticas exóticas, que suponen una amenaza para la fauna autóctona.

El galápago europeo es una especie autóctona en peligro de extinción en la Comunitat Valenciana, cuya población se ha visto reducida por la pérdida de hábitat y la competencia con especies invasoras.

