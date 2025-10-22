Bernabé: «No nos hemos olvidado de los desaparecidos en la dana, no vamos a dejar de buscarlos»

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha señalado esta mañana en Chiva que en estos momentos «se están practicando eh las pruebas de reconocimiento» al ... cadáver encontrado ayer en Manises y que podría ser el de uno de los desaparecidos durante la dana del pasado 29-O.

Bernabé ha abogado por la prudencia y ha reconocido que «existe una posibilidad, pero no es la única posibilidad» de que sea así pero hay que esperar a que concluyan los análisis. La delegada ha indicado que quiere transmitir a la familia del desaparecido en Pedralba y a la de los otros dos «todo mi cariño, todo mi afecto y y desde luego todo el ánimo para que sepan que no que no nos olvidamos, que tenemos muchas obras en marcha y estamos removiendo mucho y siempre pueden darse circunstancias como las que se dieron ayer, aunque todavía no lo podemos confirmar y que cuando lo confirmemos sin duda lo sabrán».

La dirigente socialista ha indicado que «sepan que no nos hemos olvidado, que seguimos trabajando, que seguimos estando pendientes, muy pendientes y que así va a seguir siendo hasta el día en que los podamos encontrar y que sea cuanto antes».