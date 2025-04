Bernabé no habló con el ministro de Interior hasta el momento de enviar el masivo SMS de alerta

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha acudido este jueves -primer día del periodo festivo- a la localidad de Catarroja. Allí ha sido recibida por ... la la alcaldesa del municipio, Lorena Silvent, y juntas han comprobado el avance de la rehabilitación de uno de los pasos subterráneos afectados por la dana, una obra que se ha completado gracias al esfuerzo de Adif.

La monumental tragedia sigue trufando absolutamente toda la actualidad política y económica de la provincia de València. Un asunto que todavía ha multiplicado su eco mediático tras las declaraciones en el juzgado de la exconsellera Salomé Pradas (investigada) y de la propia delegada del Gobierno (testigo). Una de las polémicas de los últimos días reside en el listado de llamadas que Pradas aportó al juzgado y donde se aprecia algún periodo en el que Mazón no pudo contactar con su dirigente autonómica.

Bernabé ha sido preguntada acerca de las comunicaciones que mantuvo durante esa jornada, el fatídico 29 de octubre, en concreto con el ministro de Interior, Grande Marlaska, bajo cuyo mando se encuentran las competencias de Protección Civil.

Bernabé ha explicado que habló por primera vez con el titular de Interior unos minutos antes del envío del mensaje masivo de Es Alert, que se produjo a las 20:11. Unas comunicaciones que se repitieron a lo largo de la noche, según ha precisado. «Todas las llamadas relacionadas con la situación que se estaba dando y cómo estábamos atendiendo a los requerimientos que nos estaba haciendo la dirección de la mesa».

Llama a la atención que durante todo el día, con la previsión meteorológica y las incidencias que se van conociendo. y con la posterior convocatoria del Cecopi y el riesgo de rotura de la presa de Forata, no se produjera ese contacto con las más alta instancias del Gobierno con competencia en protección civil.

Otro de los asuntos por lo que ha sido preguntada es por la sorprendente reducción del personal de la CHJ encargado de controlar la plataforma conocida como SAIH, que vigila el crecimiento de los caudales. La mañana del 29 se encontraban seis empleados por tan sólo tres en horario vespertino pese a la previsión meteorológica. Y sólo una era la en encargada de enviar los correos electrónicos, como el de las 18.43 que alertaba de la monumental crecida.

Bernabé optó por no pronunciarse acerca de la reducción del personal. Ni siquiera lo mencionó pese a ser esa la pregunta. Optó por defender directamente la labor. «Se mandó toda la información cada cinco minutos, funcionaron todos los procedimientos de aviso y tuvo al personal trabajando para que pudiera atender a las necesidades que se atendieron». Aprovechó para recordar que no mandó el personal a su casa, en referencia a los bomberos de la Generalitat que dejaron de vigilar in situ el pollo a las 14 horas del día de la dana.