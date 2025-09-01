Bernabé emplaza al Consell a que mejore ya los sistemas de alerta para emergencias La delegada del Gobierno destaca como inicio de curso político que las inversiones del Ejecutivo no han parado este verano

Paco Moreno Valencia Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:45

La delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, señaló este lunes el compromiso de «trabajo, trabajo, trabajo» al responder sobre una valoración acerca del inicio del curso político, donde el Consell sigue con las críticas acerca de la falta de colaboración para la reconstrucción tras la dana.

Eso sí, afirmó que por encima de todo hay que proteger a las personas. «Ahí hay que buscar las fórmulas para que el Gobierno valenciano, responsable de la protección civil y de advertir a la población, ponga en marcha las mejores medidas», explicó. Emplazó al conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, a que informe sobre las nuevas medidas de prevención de cara a la población.

«Colaboración y coordinación con todas las administraciones, el próximo jueves estará aquí el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para reunirse con todas las operadoras de agua y municipios afectados por unas obras que supondrán una inversión de 500 millones de euros», en referencia a la renovación y construcción de redes de alcantarillado y abatecimiento de agua potable.

Bernabé rehuyó más críticas al Consell para lanzar un mensaje positivo. «Tenemos 16.000 millones comprometidos para la reconstrucción y la garantía es que se han iniciado todos los presupuestos y como bien saben, lo que está comprometido es la garantía de que se llevarán a cabo». Dijo que las «máquinas no han parado, por lo que este inicio de curso político es una continuidad de algo que no se ha parado».

En cuanto a unas recientes declaraciones de la secretaria general del PSPV, Diana Morant, acerca de que la provincia de Valencia no está no está preparada todavía para soportar otra dana, lo que achacó a la Generalitat, Bernabé apostó también por la mesura: «Creo que es importante ser consciente de la realidad que hemos vivido, al final hay que asumirla con dolor por lo que han sufrido los valencianos. Tenemos que aprender de todos los errores y ser conscientes de las prioridades».

«Dentro de las competencias que nos corresponden, el Gobierno va a poner en marcha mejoras e inversiones como un plan que tenemos con una inversión superior a los 500 millones», dijo la delegada del Gobierno. «Tendremos obras muy importantes aguas arriba, que es muy importante», para indicar también el informe favorable para la conexión del barranco de la Saleta con el nuevo cauce, lo que permitirá «sacar a licitación las obras».