Acto de una apertura de curso anterior de la UV. Irene Marsilla

La UV baraja el 25 de noviembre como fecha para el acto de apertura de curso suspendido por el temporal

El evento, que iba a celebrarse el pasado 30 de septiembre, contará con la presencia del Rey

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 09:18

La Universitat de València baraja el día 25 de noviembre martes para celebrar el acto solemne de apertura de curso de las universidades españolas. El evento iba a celebrarse el pasado 30 de septiembre pero el mal tiempo obligó a suspenderlo.

El acto iba a estar presidido por el Rey Felipe VI, después de que la institución académica pidiera a la Casa Real y al Gobierno la celebración de la apertura estatal en sus instalaciones como broche final a las celebraciones del 525 aniversario de la Universitat.

En la decisión de suspenderlo también influyó la afección del temporal y la declaración de alerta roja que podía influir en las comunicaciones y dificultar la llegada de los múltiples invitados al acto.

La ceremonia iba a contar con la presencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, y la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, además de los rectores de las universidades valencianas y otros representantes del mundo universitario.

Ese 25 de noviembre se celebra la entrega de los Premios Jaume I por lo que el Rey se encontrará en Valencia.

Te puede interesar

