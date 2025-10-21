La banda Taburete actuará el 6 de febrero en el Roig Arena El grupo, que lanzará su nuevo disco 'El perro que fuma' el 28 de noviembre, interpretará en el auditorio valenciano las canciones de su último trabajo

L. Garcés Valencia Martes, 21 de octubre 2025, 22:40

Nuevo anuncio para el Roig Arena. Gran cita para los amantes de la música. Tabuerte, la banda española de pop rock, acturá el 6 de febrero en el Auditorio Roig Arena. El grupo, que lanzará el próximo 28 de noviembre su nuevo disco 'El perro que fuma', interpretará los temas de ese álbum en el recinto valenciano.

Este será el sexto disco del grupo madrileño desde su fundación en 2014. Temas como 'Sirenas' o '5 sentidos' escalaron rápidamente en las listas de reproducciones, gracias a su sonido pop-rock y a las letras pegadizas. En 'El perro que fuma', la banda explora el impulso humano de dejarse llevar por la tentación. El proyecto incluirá canciones como 'Primer intento', '110', 'Oaxaca' o 'Vino y cemento'.

Las entradas para el concierto de Taburete ya están a la venta en la web www.roigarena.com