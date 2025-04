Las bajas sin cubrir provocan que cada médico vea 60 pacientes diarios en una decena de centros del departamento del Peset

Acaban siendo jornadas maratonianas, con más del doble de las consultas recomendadas y los médicos han dicho basta. Cuando se produce una baja de un ... facultativo de familia en los centros de Atención Primaria del departamento Doctor Peset de Valencia, para sus compañeros resulta casi un infierno. Sanidad no cubre esas ausencias sobrevenidas de corta duración, ya sean de dos, tres días o una semana, y el resto de profesionales deben asumir los pacientes. Una situación que provoca que cada médico vea 60 personas diarias, como ocurre en casi una decena de centros de este departamento.

Se trata fundamentalmente de los consultorios auxiliares, más pequeños y con menos cantidad de personal, que por tanto no pueden repartir las consultas entre varios, como así ocurre en los centros de salud, donde si hay ocho médicos, es menos traumático dividirse los pacientes entre todos. Hay consultorios donde sólo trabajan dos médicos, y si uno está de baja, el que se queda en la consulta tiene que atender a todo el que llegue al ambulatorio. Que pueden ser 60 o incluso más enfermos en un día, cuando lo estipulado por Sanidad es que la agenda de un facultativo tenga 25 citas programadas para una jornada.

Esta situación se da todas las semanas en los consultorios auxiliares de Carretera Artés, Safranar, Pinedo, La Torre, Horno de Alcedo, Parque Alcosa, El Saler, El Perellonet y El Palmar, ya que la conselleria tarda demasiado en cubrir esas bajas, lo que provoca una mala calidad asistencial para los pacientes, aumento de los tiempos de espera para los enfermos y mucha carga y presión laboral para los médicos.

Por este motivo, este jueves los sindicatos se han reunido con el gerente del departamento Peset, con quien han llegado al acuerdo de que cada zona básica va a empezar a poner en marcha un protocolo de actuación para crear turnos rotatorios que puedan cubrir de inmediato las bajas, para así garantizar la asistencia al paciente. Esto significa que el centro de salud del que depende cada consultorio deberá enviar a estos ambulatorios a un facultativo. Si la baja es de tres días, lo normal es que cada jornada vaya un médico diferente, y en el puesto que deja vacío en el centro de salud, el resto de compañeros se repartirán sus pacientes.

Además de esto, otro de los temas que preocupan a los trabajadores y a los pacientes de este departamento es que han aumentado los tiempos de espera para operaciones no urgentes en el hospital por las consecuencias de la dana. Esta agrupación sanitaria ha resultado especialmente afectada, ya que cubre áreas de la zona cero como Alfafar, Benetússer, La Torre y Sedaví, que tenían intervenciones programadas y no pudieron ir, y además durante varias semanas se paralizó toda la actividad no urgente en los quirófanos.

Mientras las consultas que se aplazaron en estos meses se han ido recuperando, tras hacer cada día un 25% más de las habituales antes de la dana, en las operaciones no ha podido ser así y aún hay cientos pendientes de realizar. En especialidades como Traumatología, Oftalmología, Cirugía general o Dermatología, las más demandadas, la lista de espera se ha incrementado.

Y otro de los asuntos que se han abordado en la reunión con la gerencia ha sido el exceso de horas trabajadas que tienen alrededor de 250 profesionales de enfermería, auxiliares y celadores, que acumulan una media de 150 horas cada uno. Ocurre tanto en Primaria como en el hospital. Lo que equivale a unos 20 días que ahora deberían librar, pero si eso no va acompañado de la contratación de refuerzos, provocaría una falta de efectivos en los centros de salud, así como en hospitalización y quirófanos, que no permitiría mantener el ritmo normal de actividad del hospital en la atención asistencial.

Desde el departamento se ha optado por pedir que se elabore un informe con las horas que tiene pendientes cada profesional y cuántos trabajadores se necesitan para cubrir estas ausencias, para así pedir a Sanidad la contratación de refuerzos para sustituir esas libranzas. Con la particularidad, además, de que muchos de estos 250 sanitarios han pedido un traslado a otros centros o están inmersos en concursos de méritos para lograr la plaza en propiedad, ya que son interinos. Esto obliga a buscar una solución con más premura, ya que deben disfrutar los días antes de cambiar de destino para no perderlos.

Deficiencias en Xirivella

Por su parte, en el centro de salud de Xirivella, perteneciente al departamento del hospital General, también hay deficiencias, como denuncia el PSOE de la localidad. Han aumentado las listas de espera y la atención al paciente ha empeorado, según los socialistas, quienes ponen como ejemplo la rotura del potro de las consultas ginecológicas. Los facultativos están realizando las exploraciones vaginales sin potro en el que acomodar a las pacientes. Una insuficiencia que, según han corroborado los socialistas, se arrastra desde septiembre pasado, y que ha causado la anulación de algunas de las consultas programadas.