Avram Hershko, premio Nobel de Química en 2004: «Habrá avances en la cura del cáncer de médula ósea»

El premio Nobel de Química en 2004, Avram Hershko, se muestra optimista con respecto a uno de los grandes retos de la medicina contemporánea: encontrar ... la cura de todos los cánceres. Augura que sus investigaciones fructificarán en avances para tratar los tumores de médula ósea aunque los progresos entorno a las enfermedades raras y neurodegenerativas al tardar más en ser diagnosticadas. Además, califica los Premios Jaume I, galardones de forma parte del jurado, como «los premios Nobel españoles».

- ¿Conseguirá la ciencia obtener la cura del cáncer?

Primero hay que explicar qué es el cáncer, que no es una enfermedad sino miles de enfermedades distintas. Todas están causadas por la mitosis descontrolada de las células. Cuando se dividen las células sin control generan una masa, un tumor que afecta al organismo, pero no solamente hay una causa, pueden ser muchas. Y por eso no habrá una cura para el cáncer. Ya hay curas para algunos tipos, pero no para otros. Así que va a llevar tiempo hasta que consigamos curas para todos los cánceres.

- ¿Cuánto tiempo pasará hasta conseguir la cura para todos?

No lo sé. Esperemos que sean sólo años, pero hemos estado dando pasos y vamos a seguir dándolos hasta entonces. Hay medicación que igual no cura, pero hace que el tumor pase de ser uno muy malo a crónico y que te permita vivir muchos años con una calidad de vida buena. No puedo garantizar una cura completa para todos los tumores en 100 años, pero sí puedo garantizar muchos avances en el tratamiento de muchos tipos. Por ejemplo, estoy haciendo investigación básica utilizada por otros para desarrollar una cura, una medicación más bien que ayuda a un sólo tipo de cáncer, que es el de médula ósea, para el mieloma múltiple. Y antes de eso era una enfermedad malísima, los pacientes se morían en un año o dos y ahora pueden vivir 10, sino más, con una buena calidad de vida. Entonces, el tratamiento no cura, pero permite que se trate de una enfermedad manejable y eso es importante.

- ¿Podemos conseguir la cura de enfermedades raras y degenerativas antes que la del cáncer?

Mi investigación está afectando a los trabajos sobre fármacos de enfermedades neurodegenerativas como el alzheimer y el parkinson porque hay proteínas anómalas que se acumulan en el cerebro y estoy trabajando en la degradación proteica, pero aquí el progreso se ralentizará. Estas enfermedades se desarrollan muy despacio, pueden llevar 10, sino 20 años y hasta que llega el diagnóstico pasa tiempo. Si pudiéramos tratar antes sería lo mejor, pero bueno, esto es un tratamiento que puede funcionar y también en el de médula ósea y quizás vamos a conseguir retrasar la progresión que es un paso adelante muy importante.

- ¿Cómo ha visto los avances en estos últimos años desde que, por ejemplo, que él empezó a estudiar y cómo espera estar dentro de 10 años?

Tenemos más tecnologías, anticuerpos monoclonales que se están utilizando a menudo en la medicina contra el cáncer, está la inteligencia artificial que puede detectar cánceres con bastante precisión… Así que el progreso quizás sea más rápido a partir de ahora, pero no lo puedo garantizar.

- Como científico, ¿qué opinión le merece la dana?

No soy experto en inundaciones pero estoy seguro de que se puede hacer más para prevenir y dirigir el caudal de las avenidas mejor y evitar tragedias de tal envergadura, pero insisto que no soy experto en la materia y es todo lo que puedo decir. Estoy seguro de que habrá otros que darán más detalles, pero estoy convencido de que se puede hacer más.

- ¿Cómo ve la ciencia española?

Hace 20 años, cuando vine por primera vez, buena parte de la ciencia que se hacía aquí no estaba en la vanguardia mundial y, sin embargo, ahora sí lo está en muchas instancias. De los 27 candidatos, siete u ocho son extraordinarios y va a ser dificilísimo decidir a quién darle el premio, lo que habla muy bien de los avances, de los progresos en este campo en España. Pronto habrá más premios Nobel españoles, más de los que ya hay.

- ¿Qué le pediría usted a la ciencia?

Entiendo la ciencia como una inversión de la sociedad: la sociedad ayuda a la ciencia, la financia. La ciencia sin instrumentos, sin financiación no puede avanzar y luego la ciencia básica devuelve a la sociedad con nueva información que constituye los cimientos de la innovación tecnológica. La ciencia básica y sus descubrimientos son la base de la innovación tecnológica e impulsa la economía. Por lo tanto, también desempeña una función en ese sentido para con la sociedad.

- ¿Cómo le gustaría ser recordado en su campo de conocimiento?

Me gustaría ser recordado como alguien que hizo un descubrimiento importante en la ciencia que ayudará en última instancia a la humanidad, a algunas personas enfermas.

- ¿Qué piensa de Valencia?

Llevo casi 20 años viniendo a los premios, creo que fue en 2006 la primera vez, o sea, casi 19 años y la verdad es que me encanta la ciudad. Es preciosa, una de las más bonitas que conozco. El espacio es maravilloso con el mar, la arquitectura es preciosa. Me gustan los barrios más antiguos y la más moderna como la de Calatrava. La gente aquí es agradable. El tiempo es bueno, la comida está deliciosa… Un poco salada la paella, pero no me puedo quejar. A mi mujer y a mí nos gusta muchísimo Valencia, nos gusta venir.

- ¿Qué es para usted ser miembro del jurado de los Premios Jaume I?

Es un honor y además me lo paso bien porque aprendo sobre lo que se está haciendo. Este año son 27 candidatos a un reconocimiento solo, así que en fin, es mucho trabajo y aprendes año tras año. Llevo casi 20 ediciones y siempre mejora. La ciencia española me impresiona lo buenos que son los trabajos, los originales y la independencia de esos estudios científicos así que estos galardones me parece que son unos de los más importantes de España. Me atrevería a llamarlos los Nobel españoles. Estoy contento de participar en ellos.