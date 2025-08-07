Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Unas 20 personas se quedan atrapadas en el interior del metro de Valencia por una avería
Usuarios de la red de Metrovalencia. Jesús Signes

Unas 20 personas se quedan atrapadas en el interior del metro de Valencia por una avería

Los viajeros han tenido que ser trasladados en taxis tras un fallo eléctrico en Albalat y se mantiene cortada la circulación entre Rafelbunyol y Foios

José Molins

José Molins

Valencia

Jueves, 7 de agosto 2025, 10:49

Una avería eléctrica en el metro por un enganchón en la catenaria en Albalat ha obligado a cortar la circulación en un tramo de la línea 3 de Metrovalencia por falta de tensión en la vía.

El incidente se ha producido a las 6 horas y ha sido necesario durante unos minutos cortar la tensión entre las paradas de Alboraia-Peris Aragó y Rafelbunyol. En el tren iban unas 20 personas, que han quedado durante unos minutos en el interior del tren y han tenido que ser desalojadas sin incidencias y trasladadas en taxis.

Unos minutos más tarde, a las 6:40 horas, los técnicos han podido restablecer el servicio y han acotado la falta de suministro en el tramo entre Rafelbunyol y Foios, que sigue paralizado.

Afecta también a las paradas de metro de Pobla de Farnals, Massamagrell, Museos y Albalat. Los agentes de Metrovalencia están informando a los usuarios de lo que ocurre para que tomen otros transportes mientras se restablece el servicio. El propio vehículo se encuentra parado a unos cien metros de la estación de Albalat.

