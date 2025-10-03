Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto entrega 2.547.424,69 euros este jueves a un único jugador
Mensaje del Es Alert el día de la dana. Eduardo Manzana/EP

Los autos de la dana sobre Mazón ya llegan al Palau

La jueza pide información a Emergencias sobre la actuación en el último episodio de lluvias y el envío del Es Alert

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:57

Comenta

Los autos de la jueza en los que invitaba al presidente de la Generalitat a declarar de manera voluntaria, eso sí, asistido por un letrado, ... han llegado por primera vez al Palau de la Generalitat. Hasta la fecha, esas resoluciones que pusieron a Mazón en el foco -el presidente no es miembro del Cecopi- no habían llegado al destinatario. El dirigente popular conocía esas resoluciones por la prensa, pero no de manera oficial. Y eso pese a que se indicaba en los autos que se debía trasladar la resolución a Presidencia de la Generalitat. Un error, al parecer, lo impedía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma que el cuerpo calcinado es el de Bea Guijarro
  2. 2 «Queremos que se haga justicia, no me creo que Bea subiera en chanclas a la montaña»
  3. 3 Quevedo cancela su concierto de hoy en Valencia
  4. 4 La última imagen de Bea
  5. 5

    Disney busca trabajadores en Valencia
  6. 6

    La red de narcos sobornó a altos cargos portuarios para infiltrar a más estibadores y camioneros
  7. 7 Una inmobiliaria de Valencia transforma una guardería en 12 apartamentos de hasta 170.000 euros
  8. 8

    Mascarell revienta el pleno de Les Corts por su rifirrafe con la diputada con Síndrome de Down
  9. 9

    ¿Por qué renuncia Fabuel a confeccionar el segundo traje de la corte infantil?
  10. 10

    Juan Manguán, el hombre que nunca se jubilará: 77 años y al pie de su taller en el corazón del Carmen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los autos de la dana sobre Mazón ya llegan al Palau

Los autos de la dana sobre Mazón ya llegan al Palau