Los autos de la dana sobre Mazón ya llegan al Palau

Los autos de la jueza en los que invitaba al presidente de la Generalitat a declarar de manera voluntaria, eso sí, asistido por un letrado, ... han llegado por primera vez al Palau de la Generalitat. Hasta la fecha, esas resoluciones que pusieron a Mazón en el foco -el presidente no es miembro del Cecopi- no habían llegado al destinatario. El dirigente popular conocía esas resoluciones por la prensa, pero no de manera oficial. Y eso pese a que se indicaba en los autos que se debía trasladar la resolución a Presidencia de la Generalitat. Un error, al parecer, lo impedía.

Esto, en cierta medida, impedía al presidente del Consell contestar a la magistrada. Tampoco tiene la obligación de hacerlo. De hecho, lo más probable es que no lo haga. Contestó de forma oficiosa tras la primera invitación cuando afirmó que no tenía intención de hacerlo.

Aquella 'invitación', en realidad, desvelaba la tesis de la magistrada. Es decir, que si Mazón no estuviera aforado ya habría sido citado como investigado. Pero esto, de momento, sólo puede hacerlo el TSJ. La única vía es que la magistrada reuniera indicios suficientes de una supuesta participación de Mazón en el envío del Es Alert. Algo por el momento inexistente. Pero la tesis que maneja la jueza, o una de las hipótesis, es que el SMS masivo se retrasó por la imposibilidad o las dificultades de que la consellera Pradas contactara con el presidente.

Las diligencias de la dana, por otra parte, siguen acumulando volumen. La magistrada dictó ayer nuevas resoluciones para el avance de las pesquisas, centradas en lo que ocurrió el pasado 29 de octubre. La más relevante la orden a la Conselleria de Emergencias para que le remita un informe sobre las medidas adoptadas por el Centro de Coordinación de Emergencias ante la alerta roja por fenómenos meteorológicos de hace unos días y que dio lugar a la emisión de un mensaje de alerta a los móviles el domingo 28 de septiembre.

La jueza quiere comparar las medidas de un episodio frente a otro. Pero tampoco se puede olvidar que tras una tragedia con 228 muertes, las situaciones pueden no ser comparables. Más útil parece, no obstante, comparar con los episodios anteriores a la dana.

La jueza también acuerda unir a la causa las grabaciones aportadas por À Punt -que tuvieron entrada en el Servicio Común Procesal de los Juzgados de Catarroja el 26 de septiembre y, en el propio juzgado, el pasado 1 de octubre. Hubo polémica con las fechas. La jueza requirió a la cadena ese material cuando esta, en realidad, ya lo había aportado. Y todo esto en un clima de cierta sospecha acerca de la transparencia de À Punt en su afán por colaborar. Esas imágenes, grabadas por la televisión autonómica, fueron emitidas por TVE.

También se han recibido las grabaciones realizadas por una productora contratada por la Conselleria de Emergencias. Se trata de los vídeos que se grabaron como recursos aquella tarde en el Centro de Emergencias. Pero la jueza ha pedido que se complete la información con indicación de la hora exacta en la que fue grabado cada vídeo.

Además, la agenda del juzgado sigue llenándose. Se han fijado fechas para varias testificales entre noviembre y diciembre. La jefa de prensa de Emergencias, un jefe del 112, un supervisor y un coordinador de prevención.