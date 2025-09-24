Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La jueza inicia el proceso para incluir como víctima 230 de la dana a una mujer muerta en un hospital
Miguel Polo, tras su declaración en el juzgado de Catarroja que investiga la causa de la dana. IRENE MARSILLA

La Audiencia Provincial vuelve a rechazar la imputación de Polo y Bernabé

Los jueces se escudan en que se desconoce qué ocurrió en el Cecopi, por lo que no pueden asegurar que alguno de los querellados tuviera información que no trasladó

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:15

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha vuelto a rechazar la imputación del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel ... Polo, al argumentar que los recursos a las decisiones de la jueza de Catarroja no dicen qué acciones tomó como para decir que no informó de lo ocurrido. «No tenemos información bastante de lo que ocurrió en el Cecopi», apuntan los magistrados. También se han rechazado las imputaciones del director general de Emergencias, del subdirector de la conselleria, de la jefa de servicio y de la delegada del Gobierno en la Comuntiat Valenciana, Pilar Bernabé.

