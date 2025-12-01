Atascos kilométricos en la V-31 y la A-7 este lunes: consulta el estado del tráfico La DGT ha notificado más de 39 kilómetros de retenciones en las principales carreteras valencianas

Nueva jornada de atascos en las entradas y salidas a Valencia. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora de este lunes, 1 de diciembre, más de 39 kilómetros de retenciones en las principales carreteras valencianas. Todas ellas se deben al repunte habitual de tráfico en plena hora punta.

La vía más afectada es la V-31, donde se registran once kilómetros de atascos entre Silla y Valencia para poder acceder a la ciudad. El tráfico también es lento en la A-7 con cuatro kilómetros de colas entre Torrent y Quart de Poblet sentido Valencia y otros 4,5 kilómetros a la altura de Paterna sentido Barcelona.

Por su parte, la V-30 presenta siete kilómetros de retenciones ente Mislata y Valencia sentido puerto y la CV-35 cuatro kilómetros entre San Antonio de Benagéber y Paterna sentido Valencia. Tampoco se libran de las colas habituales la CV-36 y la A-3, con cuatro y dos kilómetros de embotellamientos respectivamente.

Por último, en la CV-30 se han notificado dos kilómetros de congestión entre Valencia y Quart de Poblet sentido hacia la V-30 y en la CV-31 otro kilómetros entre Valencia y Paterna sentido V-30.