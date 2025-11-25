Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Atascos en la V-31 este martes, 25 de noviembre. DGT

Atascos kilométricos en la A-7, V-30 y V-31 este martes: consulta el estado del tráfico

La DGT informa de que el tráfico es lento en las principales carreteras valencianas

Redacción

Martes, 25 de noviembre 2025, 08:15

Comenta

Numerosos atascos complican especialmente la circulación a primera hora de este martes en las principales arterias del área metropolitana de Valencia, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

La carretera más afectada es una vez más la A-7, donde se registran 15 kilómetros de retenciones en tres puntos distintos: cinco kilómetros entre Masía del Juez y Quart de Poblet sentido Barcelona; cinco kilómetros entre Les Simetes y Cruz de Gracia sentido Barcelona y otros cinco kilómetros entre El Baro y Godella sentido Alicante.

Otra de las vías más afectadas por el tráfico lento son la V-31 y la V-30, con diez y ocho kilómetros de colas respectivamente. Tampoco se libran de las retenciones habituales la CV-35 o la CV-36, entre otras. Según la información recogida por la DGT a las 8.15 horas la situación en las carreteras es la siguiente:

- A-7: cinco kilómetros entre Masía del Juez y Quart de Poblet sentido Barcelona

- A-7: cinco kilómetros entre Les Simetes y Cruz de Gracia sentido Barcelona

- A-7: cinco kilómetros entre El Baro y Godella sentido Alicante

- V-31: diez kilómetros entre Silla y Horno de Alcedo sentido Valencia

- V-30: cuatro kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata sentido A-7

- V-30: dos kilómetros a la altura de Paterna sentido puerto

- V-30: dos kilómetros entre Mislata y el barrio de la Luz sentido puerto

- CV-35: un kilómetro a la altura de Cruz de Gracia sentido Ademuz

- CV-35: dos kilómetros entre San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia sentido Valencia

- CV-35: 1,5 kilómetros a la altura de Cruz de Gracia sentido Ademuz

- CV-36: tres kilómetros entre Picanya y Horno de Alcedo sentido Valencia

- CV-30: 1,5 kilómetros entre Terramelar y Quart de Poblet sentido V-30

Recordamos que la situación va variando, por lo que se recomienda consultar el estado del tráfico en tiempo real a través de la página de la DGT.

