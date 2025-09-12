Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Atascos en la V-30 este viernes, 12 de septiembre. DGT

Atascos importantes en la CV-35, V-30 y la A-7 este viernes: consulta el estado del tráfico

La DGT ha notificado más de 24 kilómetros de retenciones en las entradas y salidas a Valencia

Redacción

Viernes, 12 de septiembre 2025, 08:46

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora de este viernes, 12 de septiembre, más de 24 kilómetros de atascos en las principales carreteras valencianas como consecuencia del repunte habitual de tráfico en plena hora punta.

Una de las vías que presenta más retenciones es la CV-35, donde se contabilizan más de siete kilómetros de colas en tres puntos distintos: tres kilómetros entre La Coma y Burjassot sentido Valencia; 2,5 kilómetros a la altura de Cruz de Gracia sentido Ademuz y otros dos kilómetros San Antonio de Benageber y Cruz de Gracia sentido Valencia.

En la V-30 y en la A-7 también se han notificado otros seis kilómetros de atascos respectivamente. Según la información recogida por la DGT a las 8.30 horas la situación en las carreteras es la siguiente:

- CV-35: tres kilómetros entre La Coma y Burjassot sentido Valencia

- CV-35: 2,5 kilómetros a la altura de Cruz de Gracia sentido Ademuz

- CV-35: dos kilómetros San Antonio de Benageber y Cruz de Gracia sentido Valencia

- V-30: tres kilómetros a la altura de Paterna sentido puerto

- V-30: tres kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata sentido A-7

- V-30: un kilómetro entre Xirivella y el barrio de la Luz sentido A-7

- CV-36: tres kilómetros entre Picanya y Horno de Alcedo sentido Valencia

- V-21: un kilómetro a la altura de Alboraya sentido Valencia

- CV-30: 1,5 kilómetros entre Terramelar y Quart de Poblet sentido V-30

- A-7: cuatro kilómetros entre La Cañada y Cruz de Gracia sentido Barcelona

- A-7: dos kilómetros entre Aldaia y Quart de Poblet sentido Barcelona

Recordamos que la situación va variando, por lo que se recomienda consultar el estado del tráfico en tiempo real a través de la página de la DGT.

