Las asociaciones vecinales se integran en la cultura de la prevención ante emergencias y desastres naturales Responsables de Protección Civil, el Ayuntamiento de València y la Conselleria de Emergencias destacan la necesidad de colaboración ciudadana y formación ante fenómenos climáticos extremos

Nacho Roca Catarroja Lunes, 13 de octubre 2025, 13:30

La Confederación de Asociaciones Vecinales de la Comunitat Valenciana CAVE-COVA ha reunido a representantes del movimiento vecinal, responsables de Protección Civil y autoridades autonómicas y municipales en una jornada dedicada a fortalecer la cultura de la prevención y la autoprotección ante emergencias. El encuentro, celebrado en València, puso sobre la mesa la importancia de preparar a la ciudadanía frente a un escenario climático cada vez más incierto y extremo.

Durante la jornada, el presidente de CAVE-COVA, Juan Antonio Caballero, subrayó el papel clave que pueden desempeñar las asociaciones vecinales como red de proximidad y enlace directo con la administración en situaciones de crisis. «Su conocimiento del territorio, su capacidad de organización y su credibilidad entre los vecinos las convierten en aliadas esenciales para la gestión de emergencias, desde la información preventiva hasta la recuperación posterior. No se trata de crear cuerpos nuevos, sino de coordinar mejor los existentes», explicó Caballero en la mesa inaugural compartida con el subdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Jose Rodríguez, el concejal de Protección Civil del Ayuntamiento de Valencia, Juan Carlos Caballero, y el director general de Emergencias, Vicente León.

El técnico en gestión de emergencias Jaime, encargado de abrir la jornada, explicó de forma didáctica el marco general de la protección civil, sus niveles de actuación y las principales amenazas que afronta la Comunitat Valenciana. Jaime Villanueva recordó que la protección civil española se creó en 1985 y que su misión principal es coordinar recursos y garantizar un mando único en cualquier emergencia. Añadió que los pilares del sistema son la coordinación, la planificación y la dirección, y destacó que el entramado normativo, desde la Unión Europea hasta los ayuntamientos, se complementa con el papel de la ciudadanía a través de la autoprotección y la formación. «Los planes están escritos para técnicos, pero las recomendaciones y consejos son para todos», subrayó.

El oficial del Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de València, Pedro Canales, presentó el programa «València Més Segura», que impulsa charlas y talleres sobre autoprotección y alertas, tanto en colegios como en asociaciones vecinales. «El objetivo es que la ciudadanía entienda qué significa una alerta naranja o roja, qué debe hacer ante un confinamiento o cómo actuar en caso de incendio doméstico o tormenta fuerte», explicó.

Canales detalló que el Ayuntamiento ofrece charlas gratuitas a asociaciones, visitas formativas a parques de bomberos y apoyo a simulacros en empresas. Además, trabaja en la implantación de un sistema de sirenas complementario al ES-Alert, «como último eslabón para llegar a toda la población, incluso a las personas mayores que no usan móvil».

El conseller de Interior y Emergencias, Juan Carlos Valderrama, clausuró la jornada destacando la importancia de la coordinación institucional y el compromiso ciudadano. Valderrama explicó que se está incorporando la educación en autoprotección en los centros escolares de toda la Comunitat Valenciana, con guías breves que enseñan cómo actuar ante inundaciones o terremotos, y qué hacer si el episodio ocurre durante el horario lectivo.

Los participantes coincidieron en la necesidad de formar, informar y conectar a todos las administraciones, asociaciones, servicios de emergencia y ciudadanía. Se propuso que cada federación vecinal cuente con responsables de autoprotección que sirvan de enlace con la administración, para vehicular información y formación de manera continua.

El encuentro concluyó con el compromiso común de seguir organizando talleres y jornadas para fortalecer la cultura de la prevención.