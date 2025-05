La Asociación del Cáncer en Valencia atiende un 32% más de personas que en 2024

Juan Sanchis Valencia Martes, 6 de mayo 2025, 16:21 Comenta Compartir

En la Comunidad Valenciana se diagnostican cada año más de 31.000 pacientes con cáncer. A nivel global, esta dolencia es el problema sociosanitario más importante del mundo, ya que 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida.

Ante esta realidad, la Asociación Española contra el Cáncer en Valencia sale a la calle este jueves 8 de mayo, Día de la Cuestación, junto a pacientes, personas voluntarias y socios para pedir la colaboración de toda la sociedad para superar el 70% de supervivencia para el año 2030.

Cuando se cumplen 70 años de historia, la Asociación Española Contra el Cáncer Valencia advierte del incremento de las necesidades psicosociales y físicas de los pacientes con cáncer: en 2024, voluntarios, psicooncólogos y trabajadores sociales de la Asociación que este año han atendido a 9.332 personas, un 32% más que el año anterior, de las cuales 4.725 recibieron atención psicológica, 2.679 apoyo y acompañamiento de voluntariado, 1.380 atención social, 367 servicios de fisioterapia y 181 asesoramiento en nutrición.

Aunque la mayor parte de atención se concentra en la sede de Valencia, la asociación dispone de sedes en Gandía y Port de Sagunt, cuenta con un espacio en Utiel y otro en Almusafes; y tiene presencia en siete hospitales para poder llegar a cualquier rincón de la provincia.

Según ha explicado Pilar Moreno, adjunta a Gerencia y responsable de programas y servicios de la asociación «uno de los servicios que sigue creciendo es el de la atención psicológica, que ha incrementado un 16% las sesiones hasta sumar 14.202 sesiones que han permitido atender a 4.725 personas, un 37% que el año anterior».

Además, para aliviar el impacto emocional, también el voluntariado de la Asociación realiza una gran labor de acompañamiento a pacientes y familiares. Este año, 600 nuevos voluntarios se han formado en nuestra sede. Y durante el 2024 se han realizado 18.654 sesiones de apoyo y acompañamiento.

La prevención del cáncer y la promoción de la salud es unos de los pilares fundamentales en los que trabaja la asociación. Durante este año, se ha trabajado con 12 comunidades educativas, integrando los estilos de vida saludables y capacitando a 103 jóvenes como promotores de la salud, lo que nos han permitido llegar a 2.134 compañeros más.

Su labor ha consistido en difundir hábitos de alimentación saludables, de práctica de actividad física y protección solar, y abordando la problemática de los factores de riesgo como el tabaco y el alcohol.

Respecto a la prevención, clave para reducir el 40% de casos de cáncer según la OMS, la Asociación ha creado 7 nuevos grupos de deshabituación tabáquica, logrando un 44% de abstinencia a los 6 meses. Al mismo tiempo, la asociación ha trabajado para conseguir nuevos espacios sin humo en el ámbito universitario.

En paralelo, la Asociación también ha promovido la actividad física saliendo a caminar, con 18 rutas en las que han participado 402 personas.

Además, y para poder llegar al objetivo del 70% de supervivencia marcado a por la asociación para 2030, este año se ha invertido más de 1,7 de millones de euros en proyectos de investigación, poniendo el foco en el talento joven.

Como ha señalado el presidente del Comité Técnico de la asociación, Antonio Llombart, «Si hemos avanzado tanto en estos 70 años es gracias a la investigación. Pero el cáncer sigue siendo una de las principales causas de muerte, y por eso es fundamental seguir invirtiendo en ciencia. No podemos detenernos; la investigación salva vidas y ofrece esperanza donde antes no la había».

«Setenta años después de iniciar este camino, me emociona ver cómo la AECC Valencia sigue creciendo para estar al lado de cada persona que nos necesita. Y eso refuerza nuestra razón de ser, que es no dejar nunca solos a quienes se enfrentan al cáncer, a través de la prevención, el acompañamiento y la investigación. Cuando fundamos la AECC en Valencia, nuestro objetivo era claro: que ningún paciente ni su familia se sintieran solos ante el cáncer, una enfermedad que afecta a más de 31.000 valencianos. No solo hemos sido pioneros en muchos de los programas específicos, de cribados, de atención domiciliaria y de formación a voluntarios para realizar acompañamientos, sino que tras siete décadas de historia, ver que seguimos incrementando año tras año las personas atendidas es la prueba de que aquel compromiso sigue más vivo que nunca.», ha añadido Antonio Llombart.