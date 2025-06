Argüeso estalla contra la jueza tras rechazar el examen forense: «Hace juicios de valor inadmisibles»

La tensión entre la defensa de Emilio Argüeso, el que fuera número 2 de Emergencias, y la jueza de la dana se ha multiplicado en ... las últimas horas. La 'agresividad' en algunos escritos de la representación y la 'contundencia' de determinadas afirmaciones de la instructora ha desembocado en un intenso cruce de reproches que continúa en línea claramente ascendente. Una desescalada, de momento, se antoja poco probable. Este viernes le ha correspondido el turno al abogado, que ha recurrido la denegación del examen forense al jefe de la Aemet, José Ángel Núñez. «Nos hace gravísimas imputaciones en base a meras conjeturas o juicios de valor inadmisibles», imputa la instructora.

La jueza le reprochó el pasado miércoles que reclamaba el examen forense de Núñez porque carecía de argumentos de defensa. El letrado responde, airado, que eso es una mera conjetura. Pero, además, le recuerda: «En todo caso no hace falta que recuerde quién ha de dar argumentos en un proceso penal. Yo no debo demostrar (pese a que considero que a día de hoy lo he hecho, porque me he visto forzado a hacerlo) que mi cliente es inocente, serán otros los que deberán superar el principio de presunción de inocencia».

La magistrada, aparte de denegar la prueba, censuró el contenido del escrito porque, según ella, la defensa de Argüeso, utilizó unas supuestas «afecciones psiquiátricas o neuronales como un medio de desacreditación del testigo». El abogado del investigado rechaza por completo estos juicios de valor. «No hemos atacado a este señor, y mucho menos hemos usado una supuesta «enfermedad mental (acepción que hacía mucho tiempo que no leía ni oía, y que me parece francamente desfasada y estigmatizante)», corrige a la titular del juzgado.

Insiste, en este punto, en las lagunas de memoria que mostró el testigo en su extensa comparecencia. «Una supuesta amnesia (lamento si la palabra no gusta, pero es la que tiene nuestro diccionario de la RAE) lleva a que genere dudas de su veracidad. De ahí, la petición al médico forense -continúa- para que ilustre acerca »de si es real esa ausencia de gran parte de los recuerdos que este señor afirma que tiene y si la misma pudiera influir en su declaración«.

No se detienen ahí las sospechas del letrado acerca de la comparecencia del jefe de la Aemet, cuyo testimonio concentró el foco en la falta de reacción de la Conselleria de Emergencias ante la información que fueron proporcionando. «Tampoco nos parece creíble que si alguien tiene una pérdida de memoria como la que él manifestó que tenía, no haya consultado a un médico a día de hoy. Creo que la mayoría lo hubiéramos hecho y ya no solo por nuestra tranquilidad, sino sobre todo para poder justificarnos de cara al Tribunal», señala.

El recurso del letrado aborda también otro aspecto de la resolución, la queja de la magistrada porque la prensa publicara la diligencia antes de que ella resolviera. La defensa subraya que este asunto «preocupa». En primer lugar, señala que el recurso se ha preparado ante un auto que conoció por los medios de comunicación «pero no por mi procuradora». De igual modo, alerta de que los medios informan en tiempo real de las resoluciones e incluso de las declaraciones de investigados y testificales. Por último, incluso recuerda que se ha llegado a publicar una imagen de la sala donde aparece la propia instructora, extremo que le dolió especialmente.