Arde una empresa de reciclaje en el polígono industrial de Alboraya

Bomberos y efectivos de la Policía Local y Guardia Civil trabajan desde primera hora de la tarde en Alboraya, para extinguir el incendio que se ha originado en una empresa de reciclaje ubicada en plena Horta. Al parecer, uno de los contenedores, situado en la parte exterior de la nave, con colchones antiguos en su interior, se ha prendido fuego alrededor de las 15:45 horas y el dueño de la empresa ha dado la voz de alarma al ver lo que ocurría a través de las cámaras de seguridad instaladas en todo el recinto.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado rápidamente los bomberos de la Diputación de Valencia, así como los de Moncada, Paterna, Valencia y Sagunto, acompañados en todo momento por la Policía Local de Alboraya y Guardia Civil.

Según fuentes municipales, no es la primera vez que se produce un incidente de estas características en el mismo emplazamiento. De hecho, en los últimos 3 años, la empresa, conocida como Servicios Medioambientales de Valencia S.L., ha sufrido otros cuatro incendios aproximadamente. Sin ir más lejos, el año pasado las llamas se extendieron a la nave colindante desplegando un mayor dispositivo para poder acabar con las llamas. No obstante, fuentes municipales aseguraron que la empresa cuenta con todos los permisos en regla y no hay ninguna irregularidad.

Tal como han confirmado a LAS PROVINCIAS, las altas temperaturas han provocado la rápida propagación de las llamas, sin embargo, el fuego está centralizado, ya que sólo se ha incendiado uno de los contenedores. Asimismo, hay que resaltar que no ha habido que evacuar a nadie y los bomberos siguen trabajando en las labores de extinción.