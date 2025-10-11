Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El maestro Antoñete durante una faena. Aplausos

Antoñete, una vida de película

Un monumento y un festival al quite de la desmemoria: el toreo se vuelca con Chenel

José Luis Benlloch

José Luis Benlloch

Sábado, 11 de octubre 2025, 18:31

Comenta

Desde hoy campea en la esplanada de la plaza de Las Ventas un monumento de reconocimiento a Antoñete. Se lo debían. Por torero, por madrileño ... y por tantos y tantos otros matices que hicieron de su existencia un personaje singular, seguramente no siempre ejemplar pero siempre admirable, gente buena, cuya vida, pura leyenda, encadenaba un hito tras otro, en realidad fue un viaje constante de la gloria al infierno, de la marginación a los palacios y vuelta a empezar. Mañana día de la Hispanidad, organizado por Morante, de clásico a clásico, se celebrará un festival en esa misma plaza. La expectación es tremenda, tanto que se agotaron las localidades en pocas horas.

