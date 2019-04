Anpe exige quitar las consultas y que decida el consejo escolar

El sindicato de profesores Anpe reclamó ayer a Educación que impulse una nueva normativa sobre la jornada continua en la que la decisión recaiga sobre el consejo escolar, eliminando las consultas a los padres. «Exigimos la negociación de una norma democrática, justa, transparente y leal a los deseos y necesidades de las comunidades educativas que permita que sean los consejos, con mayoría simple, quienes decidan la implantación de forma definitiva», según explicó ayer en un comunicado que también denunció las «trabas y obstáculos» del proceso.

Por ejemplo, se refirió a que se ha impedido el voto delegable, «lo que dificulta y debilita claramente el índice de participación en las votaciones», y señaló que «en ninguna votación de la democracia se exige un porcentaje sobre la totalidad del censo en lugar de sobre votos emitidos», en referencia a la necesidad de alcanzar un volumen de apoyos de al menos el 55% de todos los padres y madres del colegio para que el cambio se aplique.

También defendió que «en ninguna comunidad del resto de España se obliga a votar a las familias cada tres años», en relación a la caducidad de la autorización.

Además, felicitó a los 68 centros que organizaron consultas «por su esfuerzo y dedicación», trasladó su «enhorabuena» a los 38 que modificarán su horario, dio su «apoyo» a los que pese a obtener una mayoría de votos a favor no cambiarán -debido al «arbitrario» requisito anterior- y dijo que «no olvida» a los que, debido a la «dictadura del no impuesta por la antidemocrática orden actual, están condenados a la injusta situación de no poder volver a solicitarla durante tres años».