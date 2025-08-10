25 años de avances sociales

Joaquín Batista Valencia Domingo, 10 de agosto 2025, 00:13 Compartir

La sociedad valenciana se ha transformado en los últimos 25 años. El balance, con sus claroscuros, es positivo en términos globales. Estamos mejor formados, somos más sanos y vivimos más -aunque envejecemos-, y disponemos de mejores escudos sociales y de una mayor capacidad de resiliencia. La dana sólo sirvió para exteriorizarla, pero ya la estaba más que arraigada.

LAS PROVINCIAS ha sido fedataria de la evolución social de la Comunitat a través de los Premios Valencianos para el Siglo XXI, que han servido para poner nombres y apellidos a algunos de los protagonistas que, con su trabajo y dedicación, han aportado para conseguir avances.

Tomemos como referencia los pilares del estado de bienestar. En materia educativa en el año 2000 las carreras duraban tres o cinco años, costaba y mucho su homologación con otros países y en la autonomía funcionaban seis universidades. Hoy en día estamos adaptados al modelo europeo, hemos ganado en internacionalización y en diversificación de la oferta- ya funcionan nueve instituciones- e incluso estamos a punto de protagonizar la creación del primer campus español en China. Gracias a estas, y también al boom de los estudios de FP, el porcentaje de valencianos con un nivel de formación superior ha crecido, incluso por encima de la media europea. Y no se pueden comparar, en términos de inversión y beneficiarios, las políticas de acción social a través de becas y ayudas. Todo para que la educación cumpla su función primordial de mejorar en equidad. El principal pero estaría en que la cualificación no siempre está ligada a la inserción.

La valenciana también es una sociedad más sana. Gracias al crecimiento de la cobertura asistencial, la red de infraestructuras y la colaboración público-privada. Y no nos referimos tanto a las concesiones que proliferaron durante este cuarto de siglo, sino a centros punteros y monográficos. Ya sean la Fe, el IVI o el IVO, por citar algunos premiados. Que seamos más longevos (vivimos cuatro años más que en el 2000) implica nuevos retos, como mejorar la calidad de vida de nuestros mayores. Y tenemos otro hándicap: las listas de espera quirúrgicas son más extensas.

Los valencianos también podemos presumir de solidaridad. Lo saben Casa Caridad, Cáritas o el Banco de Alimentos, que cuando han pedido ayuda han encontrado respuesta. Su trabajo, clave tras la crisis financiera, vuelve a ser vital. Por las heridas de la dana y porque la tasa de pobreza va al alza. Pese a que cada vez haya más recursos para los que más lo necesitan. La Renta Valenciana de Inclusión o los últimos registros del sistema de la dependencia son buena muestra de ello.

Una comunidad más 'educada'

Pese a que el invierno demográfico empezó en 2009, el balance aún es positivo. Los centros educativos valencianos escolarizan a un 35% más de alumnos no universitarios que hace 25 años.

Una universidad alineada con Europa

La adaptación europea de los estudios superiores se aprobó en 1999, aunque se implantó progresivamente. Dos décadas después la Comunitat es una región líder en movilidades estudiantiles.

Evolución de los estudios superiores

El 30,3% de la población valenciana tiene estudios superiores (incluyendo los universitarios, de posgrado y de Formación Profesional), porcentaje que en el cambio de milenio llegaba al 16,5%.

Cambios en el sistema universitario

La Comunitat ha pasado de contar con seis universidades (dos de ellas premiadas, la UV y la UPV) a nueve (incluyendo la VIU, que es online). Y el futuro cercano pasa por las microformaciones.

Nuevo paradigma de las ayudas educativas

La educación ha dado pasos hacia la gratuidad con los libros (desde el 2016-2017) o el transporte (de la pública). También se avanza en el comedor: 150.000 becados frente a los 15.000 del 2000.

Primeras enseñanzas, claves para el futuro

La educación temprana es clave para el desarrollo cognitivo y madurativo. También avanzamos: 50.000 niños en guarderías, frente a los seis mil del año 2000. Y desde este curso con gratuidad.

La corrección de las desigualdades

El rendimiento de los alumnos con menos recursos supera la media española, según el Ivie. Queda mucho por hacer, pero no se puede negar que la educación valenciana ejerce de ascensor social.

La educación musical, patrimonio de todos

Las sociedades musicales no sólo son una seña de identidad de la Comunitat, sino que en los últimos años su labor social y educativa ha sido premiada con diferentes reconocimientos.

La esperanza de vida en la Comunitat

Fruto de los avances sociales, sobre todo los sanitarios, la esperanza de vida al nacer se sitúa en 83,1 años, cuatro más que en el 2000 (78,8). Y es mayor entre las mujeres (85,6).

La cobertura sanitaria es casi completa

A finales de los años noventa la cobertura en atención primaria era del 71,1%. Según la última memoria de la conselleria (2023) ya es del 94,77%. Por contra, las listas de espera son más grandes.

Infraestructuras sanitarias

El cambio en la red ha sido palpable. Actualmente existen 34 hospitales con cerca de 11.000 camas, entre ellos centros de referencia como La Fe (2010). Y ya está previsto el nuevo Arnau.

Referencia en donaciones de órganos

La Comunitat es la región de más de cinco millones de habitantes con la tasa más alta de donaciones. La Fe (premio Valencianos para el Siglo XXI) es el centro español que más trasplantes realiza.

Centros punteros a nivel mundial

La mejora de la sanidad también se ha beneficiado de servicios de referencia. Como el IVO, entre los centros oncológicos más punteros del mundo, o el IVI, pionero en reproducción asistida.

El apoyo social, más necesario que nunca

El riesgo de pobreza afecta al 26,2% de la población. Un valor creciente, como atestiguan entidades como Casa Caridad o Cáritas, que han tenido que adaptarse a una mayor demanda de servicios.

La Renta Valenciana de Inclusión

Se creó en 2017 y forma parte del escudo social de la administración valenciana. Destinada a familias sin ingresos o que son insuficientes, a finales de 2024 se beneficiaban 65.730 personas.

Protección para nuestros dependientes

La ley de dependencia otorga a cualquier persona con discapacidad reconocida una prestación asistencial o económica. Ha llegado a 175.488 beneficiarios, la cifra más alta desde su aplicación.

Nuestros mayores, asignatura pendiente

Pese a los avances, en parte gracias a gente como Carlos San Juan (Valenciano para el Siglo XXI), queda camino por recorrer. Desde la atención sanitaria especializada hasta la lucha contra la soledad.

Dos décadas de la ley antitabaco

Promulgada en 2005, causó polémica por los cambios que implicaba en espacios cerrados como la hostelería, pero los beneficios han sido innegables en términos de reducción del consumo.