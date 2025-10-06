Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Una lengua de aire frío trae 5 días de lluvia a Valencia y Aemet activa un triple aviso con tormentas y granizo
Pancarta de apoyo a Ángela en Godelleta. LP

El milagro de la joven valenciana accidentada en Tailandia: «Ángela ya sonríe»

La familia relata en redes sociales que un año después del siniestro la vecina de Godelleta ha salido de su «estado neurológico ausente» y se comunica con ellos

Manuel García

Valencia

Lunes, 6 de octubre 2025, 16:24

Este lunes 6 de octubre se cumple el primer aniversario del accidente de Ángela Agudo en Tailandia que le provocó graves heridas en la cabeza. ... Y su familia, en concreto su prima, después de un prolongado silencio en las redes sociales, ha querido compartir este lunes «algo mágico que nos ha llenado de fuerza para seguir luchando y confiando en Ángela. Y es que, ya no se encuentra en un estado neurológico ausente, ahora sí hay conciencia, eso que solemos llamar «despertar», aunque aun ausente, siempre estuvo despierta»».

El milagro de la joven valenciana accidentada en Tailandia: «Ángela ya sonríe»