El milagro de la joven valenciana accidentada en Tailandia: «Ángela ya sonríe»

Este lunes 6 de octubre se cumple el primer aniversario del accidente de Ángela Agudo en Tailandia que le provocó graves heridas en la cabeza. ... Y su familia, en concreto su prima, después de un prolongado silencio en las redes sociales, ha querido compartir este lunes «algo mágico que nos ha llenado de fuerza para seguir luchando y confiando en Ángela. Y es que, ya no se encuentra en un estado neurológico ausente, ahora sí hay conciencia, eso que solemos llamar «despertar», aunque aun ausente, siempre estuvo despierta»».

La primera señal que les dio, aseguran, «fue una sonrisa. ¿Podéis imaginar ese momento? Ya os lo cuento yo. Turbulencias en el corazón. Escalofríos en el alma. Piel erizada. Felicidad y miedo. Esperanza. Mucha esperanza».️

A pesar de que, explican, «es un gran regalo y queremos compartirlo con todas las personas que seguís llevando a Ángela en vuestro corazón, como siempre, pido prudencia. Hemos sufrido mucho. No lo imagináis. Pero ahora, aunque el proceso es largo, tenemos algo a lo que agarrarnos, a su sonrisa. La más bonita del mundo»

La familia resalta, a través de las redes sociales en las que han informado de los avances de la joven de Godelleta, que esto «es un camino largo. Nadie vuelve de una ausencia tan prolongada del mismo modo en que se fue. Ahora hay que trabajar. Aceptar esta versión de Ángela y poco a poco aprender todo de nuevo. Reconstruir la vida. Su vid️‍a. Ahora sabe que estamos. Nos conoce. Nos mira. Nos sonríe. Podríamos decir que ha llegado a la orilla. Y desde aquí, vamos a empezar de nuevo, porque tenemos la luz de su sonrisa que nos guía».

Y la misiva concluye con la firma de su prima: «Con amor, Mariam. Siempre supe que aún cabía mucha vida en tu sonrisa».

El susto «más bonito de mi vida»

Además, la prima de la joven accidentada le ha querido dedicar una carta en este primer aniversario: «Has vuelto a sonreír. Octubre, el mes que lo cambió todo, el huracán que puso patas arriba nuestra vida para hacernos saber lo pequeñas que somos si la vida se empeña en llevarnos al límite. Un año en que el amor y el miedo han sido los protagonistas de nuestros días».

En su misiva ha recordado que «el miedo trataba de llevarnos hacia la oscuridad y el amor nos sostenía a tu lado esperando con ganas que llegara la señal que pusiera fin a tu ausencia y llegó. Llegó ese susto bonito que durante tantas horas esperé a los pies de tu cama. Esa especie de pacto secreto entre nosotras en forma de juego. Necesitaba algo de ti que, aunque seguramente me asustaría, también llenaría mi corazón y así fue. Llegó tu sonrisa, clavaste tu mirada en mí, nuestros ojos se encontraron entre tanto silencio. Sonreíste. Yo lloraba y reía a partes iguales. ¡Menudo susto bonito, el más bonito de toda mi vida! Se me erizó la piel, como esas veces en las que te invade una emoción tan fuerte que produce una sobredosis de amor en tu cuerpo. ¿Y si siempre me escuchaste? Si algo tengo claro es que nunca estuviste completamente lejos, solo buscabas la forma de volver».

Finalmente, le da las «gracias por elegirme, Ángela. Ahora que has llegado a la orilla, vamos a construir juntas el castillo de arena de tu vida, granito a granito, día a día. Nada nos puede detener. ¿Sabes por qué? Porque tenemos el motor más fuerte de todos, tu sonrisa».

Todos confían en que, aunque hay que tener paciencia, se produzca el milagro que todos desean: la recuperación de Ángela en el máximo grado posible.