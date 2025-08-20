Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Edificio de Rectorado de la Universitat de València. LP

La UV analizará con una supercomputadora la relación entre el autismo y otros trastornos con el cáncer

Se realizará en el proyecto Sorolla dentro de un convenio con el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona

José Molins

José Molins

Valencia

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:17

La Universitat de València (UV) va a poner en marcha un proyecto para estudiar si hay relación entre la aparición de trastornos del sistema nervioso, ... como autismo o esquizofrenia, con el cáncer. Se llama 'proyecto Sorolla' y lo hará con la colaboración del Centro Nacional de Supercomputación en Barcelona, en un sistema novedoso que busca valerse de la tecnología para utilizar herramientas que desarrollen protocolos y biomarcadores que alivien la carga en los sistemas de salud.

