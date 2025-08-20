La UV analizará con una supercomputadora la relación entre el autismo y otros trastornos con el cáncer

La Universitat de València (UV) va a poner en marcha un proyecto para estudiar si hay relación entre la aparición de trastornos del sistema nervioso, ... como autismo o esquizofrenia, con el cáncer. Se llama 'proyecto Sorolla' y lo hará con la colaboración del Centro Nacional de Supercomputación en Barcelona, en un sistema novedoso que busca valerse de la tecnología para utilizar herramientas que desarrollen protocolos y biomarcadores que alivien la carga en los sistemas de salud.

Se trata de un convenio firmado entre las dos entidades en julio que se acaba de publicar en el BOE y que tiene como objetivo explorar el reposicionamiento de fármacos para prevenir o tratar el cáncer, para buscar potenciales beneficios tanto a nivel individual como a la salud pública en general. En el proyecto se analizan las enfermedades que comparte una misma persona, ya que con el aumento de la esperanza de vida, cada vez es más habitual que concurran varias patologías al mismo tiempo. La ansiedad es una de las más recurrentes y este proyecto busca entender la comorbilidad entre estos trastornos y el cáncer.

El objetivo de este proyecto es analizar la presencia de dos o más enfermedades o trastornos en una misma persona. Esa comorbilidad entre los trastornos del sistema nervioso central (TDAH, autismo, trastorno bipolar, esquizofrenia y trastornos alimenticios) y el cáncer desde un punto de vista molecular y también epidemiológico. Se espera encontrar relaciones entre las distintas patologías para desarrollar un modelo predictivo que tenga en cuenta factores como el género o sexo, la edad y otros factores individuales.

Tras la normalización de los datos y los controles de calidad pertinentes se calcularán correlaciones genéticas usando métodos tecnológicos entre las enfermedades de interés, lo que permitirá entender mejor los motivos de que se produzca esa coocurrencia de enfermedades del sistema nervioso y el cáncer.

El proyecto con la supercomputadora utilizará datos de expresión génica para calcular similitudes entre enfermedades, tratando de identificar los procesos biológicos alterados en direcciones opuestas en el caso de enfermedades que afectan al mismo tiempo menos veces de lo esperado por azar, y procesos alterados en la misma dirección en las enfermedades que coocurren más de lo esperado por azar. Además, se utilizarán plataformas para tratar de asociar el uso de fármacos a dichas relaciones.

Los técnicos que realicen este estudio van a analizar registros médicos electrónicos del sistema de salud regional de la Comunitat Valenciana, que cubre aproximadamente el 96% de la población, para estudiar desde el punto de vista epidemiológico la coocurrencia de las enfermedades de interés y su asociación con los tratamientos.

Paralelamente, desde la sanidad pública en la Comunitat se está apostando por la Inteligencia Artificial y las nuevas tecnologías para usar métodos que ayuden y faciliten la tarea a los profesionales, como también es el caso de este estudio del Proyecto Sorolla de la UV. Ya hay sistemas que usan en todos los hospitales y centros de salud que permiten detectar posibles tumores o fracturas de huesos que resultarían imperceptibles para el ojo humano.