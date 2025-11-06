Amparo Puchades, en la comisión de la dana: «Se minimizaron e ignoraron las alertas previas» El PP se queda sólo al pedir un minuto de silencio por las víctimas en el transcurso de la reunión

Juan Sanchis Valencia Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:39 Comenta Compartir

Amparo Puchades ha cerrado la intervención de las víctimas de la dana en la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Vecina de la pedanía de Castellar-Oliveral, ha señalado que un año después de la tragedia siguen conmocionados.

Puchades ha calificado la intervención de Mazón en su dimisión como «unas nefastas declaraciones de quien no supo estar en su cargo ni en sus responsabilidades. No ha sabido estar y no sabe irse». También ha criticado al presidente de la Generalitat del que ha afirmado que «estaba a lo suyo y por eso no respondió a los ciudadanos durante la dana y sigue a lo suyo».

La vecina de Castellar se ha preguntado cómo recuperar la confianza si no se reconocen los errores y «se asumen responsabilidades de forma veraz y clara para discutir lo que falló aquella noche».

Ha recordado que los servicios de Emergencia tenían la información del fenómeno meteorológico desde días antes y no se hizo caso. En este sentido, ha señalado que a media tarde se conectó al SAIH y comprobó las fuertes precipitaciones que se estaban produciendo en la montaña «y sabíamos que eso iba a llegar a l'Horta Sud». En este sentido, ha indicado que avisó a los vecinos y se puso en contacto con la Guardia Civil para que alertaran a los habitantes de la huerta. «El amanecer trajo la magnitud del desastre, del abandono y caos vivido esos días», ha expresado.

Puchades, en su intervención, ha defendido las bondades de la ley de la Huerta y ha negado que esta fuera la causa de que no se hicieran infraestructuras hidráulicas que podrían haber mitigado la inundación. «Fue la falta de inversión por la crisis económica hace diez años durante el Gobierno de Rajoy». ha resaltado.

También ha advertido del riesgo de las infraestructuras que se han planificado en l'Horta Sud tienen un efecto barrera. En este sentido, ha recordado que mientras el Plan Sur ha salvado a Valencia de las inundaciones, «condenó a las pedanías del sur y agravó la riada en l'Horta Sud». «La transformación brutal del territorio no sólo ha acabado con suelo agrícola y ha degradado el campo sino que implican cambios en los cursos de ríos y barrancos que expuso nuestras vidas el 29-O», ha añadido.

Puchades, vicepresidenta de la Associació Víctimes de la dana 29 d'Octubre, ha denunciado que las autoridades «minimizaron e ignoraron» las alertas previas y que «los cálculos del desgobierno valenciano ignoran los efectos del cambio climático, de la crisis ecosocial y de la fragilidad de un territorio vulnerabilizado durante años por decisiones políticas, económicas y urbanísticas que exponen y ponen en peligro la vida de las personas». En este sentido, ha señalado que son víctimas de un modelo territorial «que antepone el beneficio de unos pocos frente al bienestar general».

La última intervención del PP en la comisión de este jueves ha concluido con el diputado de Fernando de Rosa pidiendo un minuto de silencio por las víctimas de la dana, pero sólo los cuatro representantes populares se han puesto en pie y nadie les ha secundado. La presidenta de la comisión ha explicado que podían guardar ese minuto de silencio mientras continuaba la sesión dejando claro, eso sí, que la comisión ya hizo este gesto cuando se constituyó y que la Mesa de la misma no había acordado ninguna más.