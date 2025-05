Los alumnos de 250 municipios valencianos terminan la semana con un único día de clase

Los alumnos valencianos afrontan la recta final de una semana anómala en lo que se refiere a su rutina educativa, pues para decenas de miles ... de ellos, la mayoría de hecho, se habrá limitado a una única jornada de clase efectiva, el miércoles, que además llegó apenas tres días después de encadenar otros 12 de vacaciones de Pascua. Es lo que han experimentado los estudiantes que residen 253 municipios, casi la mitad de la Comunitat. Entre ellos, grandes ciudades como Valencia y la práctica totalidad del área metropolitana, además de Sagunto, Gandia, Elche, Benidorm, Torrevieja o San Vicente del Raspeig, por citar algunas de las más pobladas. Para el resto la diferencia tampoco es mucha, pues han tenido dos días lectivos (también el viernes).

La propia idiosincrasia del calendario, íntimamente ligado a festividades tradicionales y religiosas, la elección de las jornadas que se consideran no laborables a efectos escolares por parte de los ayuntamientos y sus consejos escolares, muchas veces tratando de crear puentes festivos de puertas para adentro de los colegios, y en menor medida el apagón eléctrico que se produjo el lunes a las 12.33 horas están detrás de esta situación.

En cuanto al primer factor, hay que tener en cuenta cómo han caído las vacaciones escolares de Pascua, fijadas por la Conselleria de Educación y que llegaron hasta el pasado lunes inclusive para toda la Comunitat. Además, el calendario oficial debe incluir los festivos nacionales, y el jueves fue 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Se trata de disposiciones que afectan a todo el alumnado valenciano.

El segundo factor tiene que ver con el derecho de los ayuntamientos a declarar tres días no lectivos del calendario ordinario, previo acuerdo de sus consejos escolares municipales. En estos órganos de participación están representados los centros de la localidad a través de sus directores y entidades titulares, la administración local y padres o madres que forman parte de los consejos de cada escuela.

Lo habitual es que se utilicen para facilitar las festividades locales (un buen ejemplo, bastante extendido en la provincia de Valencia, es armar una semana fallera amplia), dejando alguno para configurar puentes apoyándose en otros festivos autonómicos o nacionales y fines de semana correlativos. Para este curso el elegido por amplia mayoría ha sido el 2 de mayo, creando así un puente de cuatro días al empalmarse la festividad estatal con el sábado y el domingo. Además, es el último posible este curso. Exactamente se ha pedido en 244 municipios de las tres provincias, según la información facilitada por la Conselleria de Educación.

Potestad local Los consejos escolares municipales acuerdan tres días no lectivos, y este curso ha ganado el viernes 2 con mucha diferencia

Este año el calendario no ha sido muy benévolo para poder hacer lo propio en otras fases del curso que también suelen emplearse para estos menesteres. Por ejemplo, las festividades de la Comunitat Valenciana y la Fiesta Nacional (el 9 de octubre fue miércoles y el 12 sábado) o de la Constitución y la Inmaculada Concepción (viernes 6 de diciembre y domingo 8). Es decir, obligaba a gastar dos días en el caso del primero, demasiado atendiendo a la necesidad de dejar los no lectivos restantes para fiestas locales, mientras que para el segundo ya se disponía de tres jornadas consecutivas. Otra configuración clásica en años anteriores ha sido jugar con Todos los Santos, aunque en esta ocasión el 1 de noviembre cayó viernes. Pasaba lo mismo que con el ejemplo anterior, por lo que ha resultado más efectivo quedarse con el puente del Primero de Mayo y tener varios periodos sin clase (de tres o cuatro días) en diferentes momentos del ejercicio.

Además, los ayuntamientos también tienen la potestad de fijar dos días adicionales como festivos locales, y en trece municipios se ha optado por incluir el 2 de mayo, sobre todo por acoger alguna celebración municipal coincidente con la fiesta nacional. De esta forma no sólo cesa la actividad en los colegios (para alumnos, profesores y personal de administración y servicios) sino que también es día no laborable para todos los residentes.

Es más, en cuatro de estos casos se ha declarado tanto festivo local como no lectivo, lo que tiene cierta lógica, pues se cubre tanto al personal educativo que no reside en la localidad como a los propios empadronados. Si se suman los 244 municipios que han explotado la opción de elegir el día 2 como no lectivo y los nueve que han hecho lo propio pero como fiesta local (es decir, sin contar los que caen en la citada duplicidad), sale el total de 253 municipios valencianos cuyos alumnos disfrutarán de los cuatro días de puente.

El último factor de la ecuación fue el apagón del lunes, que derivó en la recomendación del Cecopi de que el martes abrieran los colegios pero sin actividad lectiva. Así, casi todas las escuelas valencianas estuvieron funcionando -los municipios que optaron por cerrar fueron los menos, Elche el más importante- pero con funciones de guardería: no daban clase ordinaria, sino que organizaban juegos, actividades deportivas o repasos, sin avanzar materia. La directriz resultó inédita, incluso confusa, lo que provocó una caída notable de la asistencia.