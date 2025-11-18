La alerta de los ingenieros de caminos: «No se va a hacer nada hasta 2030, seguimos con riesgo de inundaciones durante cuatro años» El Colegio celebra unas Jornadas sobre lo que se pudo hacer para evitar la dana y lo que se puede hacer de cara al futuro | Ha impulsado una ILP para cambiar la Ley de Agua a fin de que se incluya la protección de vidas humanas

B. González Valencia Martes, 18 de noviembre 2025, 22:00

La Demarcación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en la Comunitat Valenciana ha celebrado unas jornadas para conmemorar el año de la dana del 24 de octubre de 2024 bajo el título 'Se sabía y se ignoró. Y ahora ¿qué?' para analizar cómo se llegó a esta catástrofe y cómo afrontar este tipo de hechos en el futuro para que no vuelva a suceder. También ha servido al colectivo para reivindicar su «firme compromiso para defender las infraestructuras hidráulicas y la aplicación de criterios técnicos para la prevención de riesgos».

Así lo ha dicho el presidente del Colegio, Miguel Ángel Carrillo, quien ha lamentado que no se les reconozca, además de advertir que la catástrofe puede repetirse. Al respecto, ha sido muy crítico con el Gobierno central y se ha referido a los proyectos que se anunciaron el lunes que se sacaban a licitación para reducir el riesgo de inundación en la Horta Sud y otras zonas afectadas.

«Un año después de esta dana las obras estas que decía fundamentales, que estaban recogidos en los planes hidrológicos, no se han iniciado. No se va a hacer nada hasta al menos 2030. Quiere decir que hasta ese año, seguimos con un riesgo de que se produzcan graves daños ante nuevas inundaciones en estos próximos cuatro próximos año», ha advertido.

«En los planes hidrológicos del 2022 a 2027 hay unas actuaciones que llamaremos importantes, que tenían una valoración de 1.900 millones de euros. Me quedo asombrado cuando el Gobierno en estos momentos dice que ha invertido 8.000 millones de euros para la reconstrucción y esto podía haberse, a lo mejor, evitado con 2.000 millones de euros. Se me cae la cara de vergüenza, no puedo entenderlo», ha señalado Carillo.

El presidente del Colegio de Ingenieros ha lamentado que la reconstrucción avance «más lenta de lo necesario», incidiendo en que «es una reconstrucción, no resuelve el problema». También ha criticado el procedimiento de autorización de los proyectos. «Somos muy puristas, pues eliminamos una parte fundamental de la Ley de Contratos, que es utilizar o no el procedimiento de de emergencia y hacerlo con unos criterios de adjudicación para que todas las empresas de la zona puedan trabajar y no llegar a una subasta encubierta».

Construcción de la presa de Montesa

Así mismo, ha defendido que, además de que se realice la planificación hidrológica, se construya alguna presa, como la de Montesa, que se encuentra en tramitación su declaración de impacto ambiental) para laminación de avenidas. «Creemos que puede servir para proteger a toda la provincia de Valencia en el caso de que puedan producirse alguna desgracia como la del año pasado».

Finalmente, ha recordado que han impulsado una Iniciativa Legislativa Popular, para lo que necesitan 500.000 firmas, para la modificación de la Ley de Aguas, «para que aparezca la protección de la vida humana ante las inundaciones o las sequías». «Sí aparece la protección del medio ambiente, pero de la vida humana no, y queremos que el desde el principio tiene que aparecer este principio como uno de los que deben mover esta legislación de aguas». Al respecto, ha lamentado que ningún partido político, al que se lo han planteado ha querido llevarlo adelante.

En las Jornadas también ha participado el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social y de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, quien ha reivindicado que su Conselleria ha reconstruido en tiempo récord todas las infraestructuras de su competencia. «Hemos ejecutado 700 millones de euros en obras, más de lo que significa un ejercicio de inversiones», ha recalcado y ha añadido que también se han hecho cargo de actuaciones competencia de los ayuntamientos como obras de puentes y accesos.

Licitaciones del Gobierno central

Martínez Mus ha lamentado que finalmente no haya podido asistir a las jornadas la comisionada especial para la Reconstrucción y Reparación de los daños provocados por la dana, Zulima Pérez, y ha exigido al Gobierno que cumpla con las obras de su competencia. Al respecto ha dicho que «es una vergüenza» que un año después anuncie la licitación de la redacción de proyectos «que ya deberían estar hechos».

Ha apuntado que de cara al futuro están trabajando en una red de parques inundables para laminar avenidas. «La idea es que sea algo consensuado con todos», al igual que la modificación del Patricova, pero que, para ello, es fundamental conocer las obras del Plan ante inundaciones porque condicionan el mapa territorial.

En las jornadas se ha hablado de cuáles son las soluciones de futuro a nivel de obras hidráulicas, de infraestructuras, movilidad y de ordenación del territorio. El decano de la Demarcación de la Comunitat del Colegio de Ingenieros, Javier Machí, ha inciado que la presa de Forata «está sola y necesita ayuda». «Está clarísimo que no podemos dejar que ella tenga que soportar todo el peso y además teniendo el río Buñol, teniendo los barrancos que bajan desde Turís, los que bajan desde Montserrat, desde la zona de Montroi del Real y aguas arriba, incluso hasta Utiel. La cantidad de cosas que se pueden hacer, zonas de laminación, zonas, de manera que la punta de velocidad, la punta de caudal no llegue a donde más daño pueda provocar», ha dicho.

También ha incidido que ahora que se sabe por dónde ha hecho más daño el agua, con qué fuerza y velocidad, «hay que utilizar esa información para desarrollar una política de ordenación territorial más adecuada a la problemática que tenemos», además de recordar a los ciudadanos que viven en zona de riesgo y cómo tienen que actuar.

El profesor de la UPV Miguel Ángel Eguibar, ha hablado del trabajo que están haciendo en Torrent de modelización hidráulica. Están creando «hidrogramas» que informan sobre los picos de crecida y la defensa de las diferentes cuencas, que además le ha valido para hacer un balance de los daños ocasionados en el término municipal. De propuestas de nuevo diseño para intentar adaptarnos a caudales como los de la dana ha hablado el vocal de la junta rectora del Colegio, Álvaro Cuadrado; mientras que Mónica Alonso, experta en infraestructura del transporte y también vocal de la junta rectora, ha hablado de las necesidades urgentes y futuras para la movilidad. Ha explicado que participa en un grupo de trabajo transversal que se dedica a en el caso de la carretera a tratar temas de carreteras sostenibles y resiliente y que en la Diputación de Valencia se iba a implementar un metetodología que no se pudo aplicar antes de la dana.

Sergio Morant, especialista en Ingeniería Hidráulica, ha hablado de Sistemas de Alerta Temprana frente a Inundaciones como el implementado en el Ebro y Andrés Rico, representante provincial del Colegio de Ingenieros en Alicante, ha subrayado la necesidad de hacer un estudio serio del territorio porque su capacidad «se ha sobrepasado», así como en generar puntos seguros para los ciudadanos.

Finalmente, se ha presentado el libro solidario: 'Pero no te olvides de València', a cargo de Eduardo Lacambra Calvet, quien ha explicado que el objetivo de esta publicación, que reúne 35 relatos, que se recuerde siempre la dana, concienciar sobre lo que tiene que cambiar y la principal que es recaudar fondos para el colegio Fernando Baixauli Chornet de Sedaví.