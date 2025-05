Alerta por el auge de vapeadores entre adolescentes con festivales y conciertos como reclamo

José Molins Valencia Viernes, 30 de mayo 2025, 13:40 Comenta Compartir

Cada vez más valencianos adolescentes se suman a la moda de los vapeadores. Al no ser un cigarro tradicional, existe la creencia de que no ... conlleva riesgos ni peligros para la salud y les parece una diversión inocua. Pero no es así, y los expertos advierten de que su consumo puede provocar infecciones pulmonares graves, e incluso con los años habrá evidencias de si llega a producir cáncer de pulmón. Mientras, su consumo no para de crecer entre los jóvenes, desde los 14 años, y las empresas de estos vapeadores patrocinan los principales festivales de música, que se llenan de gente de edades tempranas.

A estos tipos de cigarrillos electrónicos se les conoce como la puerta de entrada para ser fumador en unos años, y con ella multiplicar el riesgo de padecer uno de los cánceres más mortales que hay. «Son los futuros viejos, hoy jóvenes, los que van a morir de cáncer, por eso es importante la prevención. Chicos de 14 a 18 años que han empezado a vapear, y esa nueva moda que ha introducido la industria del tabaco de forma insidiosa, para conseguir que primero se vapee y luego se fume, hace que aparezcan nuevas patologías y nuevas dependencias», señala el presidente del comité técnico de la junta de la Asociación Contra el Cáncer Valencia, Antonio Llombart. En la provincia de Valencia hay casi 35.000 jóvenes de entre 15 y 24 años que fuman a diario y 16.000 más lo hacen de forma ocasional. Además, uno de cada dos adolescentes valencianos entre 14 y 18 años ha probado el cigarrillo electrónico, que de inofensivo tiene poco. «En el vapeo no sólo hay nicotina, a veces hay cannabis también. Y existen productos inherentes en el vapeo, en el líquido que se evapora, como el acetato de vitamina E, con minerales pesados que entran en los pulmones y que producen nuevas enfermedades», añade Llombart. Desde la Asociación Contra el Cáncer se ha realizado la campaña Real Fest, con un cartel que simula un festival de música en el que en vez de grupos y cantantes, hay enfermedades provocadas por el vapeo y el tabaco, como cáncer de pulmón, trombosis, bronquitis crónica o disfunción eréctil. Y con esta medida lanzan una petición al Gobierno. «Pretendemos que la Administración Pública prohíba que se financien los festivales de música, igual que hacen con eventos deportivos o culturales, con la industria del vapeo. Es una petición que debe introducirse, la industria del vapeo esconde a la del tabaco y financia estos eventos lúdicos», denuncia el facultativo. Noticia relacionada Tres de cada cuatro españoles apoya prohibir fumar en terrazas, paradas y puertas de colegio Captar jóvenes Algunos de los mayores festivales nacionales cuentan con el patrocinio de la industria tabaquera, como son Mad Cool, Primavera Sound, Sonorama y Sonar, lo que para los expertos supone «una estrategia de marketing» con la que captar jóvenes adeptos para vapear. «Esta industria se está colando en los espacios de ocio de los jóvenes patrocinando festivales de música. Normalizan el consumo de tabaco y la percepción del riesgo de los jóvenes es menor. Queremos movilizar a los jóvenes, que no se dejen engañar por estas estrategias para captarlos», asegura Natalia Ruiz, coordinadora de la promoción de la salud de Contra el Cáncer Valencia. Al ser una moda tan reciente, ya que los vapeadores tienen pocos años de existencia, los médicos aún no pueden tener evidencias científicas de que estos cigarrillos electrónicos produzcan cáncer, pero ya empiezan a provocar enfermedades pulmonares. «No sabemos si produce cáncer porque el tiempo que transcurre entre el vapeo y el cáncer son 20 años, todavía no se puede saber. Pero los productos tóxicos que contiene el vapeo producen cáncer, eso sí lo sabemos, luego hay que sospechar que el vapeo, como el tabaco, a la larga va a producir cáncer y aparecerán, si la moda se ha introducido hace cinco años, pues dentro de 15 años empezaremos a ver casos de cáncer de pulmón producido específicamente por vapeadores», explica Llombart. Una de esas nuevas enfermedades asociada a vapear es el evali, que ha surgido hace cinco años en Estados Unidos y conlleva una insuficiencia respiratoria grave en los jóvenes. Ya se han diagnosticado casos de evali en los hospitales de Valencia por el consumo de vapeadores. «Ahora lo que produce son esos procesos patológicos asociados, que son controlables pero son una llamada de atención, y el problema es que eso se produce en gente joven. Estas enfermedades provocan malestar general, insuficiencia respiratoria, y puede crear trastornos de fiebre, falta de aire al respirar, disminución de la capacidad pulmonar, fisuras y nódulos que aparecen en este tipo de lesiones», determina el presidente del comité. Además, Ruiz añade que los cigarrillos electrónicos tienen «metales pesados, productos clasificados como dañinos para la salud y que triplican las posibilidades de que quien lo consume, luego fume tabaco convencional, es la puerta de entrada. Afecta a la salud física y con la dependencia que crea, también a la psicológica, están acostumbrándose a depender de él», expone la coordinadora. En la Comunitat unas 6.500 personas mueren de cáncer de pulmón al año, que en un 90% de los casos tiene como causa directa el tabaco.

