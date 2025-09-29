La alcaldesa de Valencia advierte de la situación en las pedanías del sur Catalá indica tras la reunión del Cecopal de esta tarde que las zonas que más preocupan son El Perelló, El Perellonet y El Palmar

J. S. Valencia Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:54 | Actualizado 20:11h.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, al término de la reunión del Cecopal de esta tarde, ha advertido sobre la situación de las pedanías del sur. Son la zona que más preocupa en este momento, especialmente en El Perellonet, El Perelló y El Palmar. Catalá ha anunciado que se va a desplazar a El Perellonet para conocer la situación de primera mano.

Ha hecho una llamada a la tranquilidad y ha explicado que hay abundante presencia policial y de bomberos con dos autobombas.

La primera edil ha señalado que en todo el término hay desplegados 370 efectivos entre policías, bomberos y personal del ciclo integral del agua. Catalá ha precisado que esta medianoche se pasa a alerta naranja pero que en estos momentos la tormenta se puede desplazar hacia el mar o volver a descargar sobre la ciudad.