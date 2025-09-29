Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz continúa al alza este martes y no deja ningún tramo por debajo de 21,90 euros: las horas prohibitivas para enchufar los electrodomésticos
Un viandante cruza una calle en Valencia. José Luis Bort

La alcaldesa de Valencia advierte de la situación en las pedanías del sur

Catalá indica tras la reunión del Cecopal de esta tarde que las zonas que más preocupan son El Perelló, El Perellonet y El Palmar

J. S.

Valencia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:54

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, al término de la reunión del Cecopal de esta tarde, ha advertido sobre la situación de las pedanías del sur. Son la zona que más preocupa en este momento, especialmente en El Perellonet, El Perelló y El Palmar. Catalá ha anunciado que se va a desplazar a El Perellonet para conocer la situación de primera mano.

Ha hecho una llamada a la tranquilidad y ha explicado que hay abundante presencia policial y de bomberos con dos autobombas.

La primera edil ha señalado que en todo el término hay desplegados 370 efectivos entre policías, bomberos y personal del ciclo integral del agua. Catalá ha precisado que esta medianoche se pasa a alerta naranja pero que en estos momentos la tormenta se puede desplazar hacia el mar o volver a descargar sobre la ciudad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los municipios valencianos donde más ha llovido este domingo: hasta 87 l/m2
  2. 2 Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 32 municipios las cancelan
  3. 3 Tensa vigilia en Aldaia: La Saleta se desborda de madrugada pero las compuertas cumplen su papel
  4. 4 Una noche mirando al cielo: la lluvia deja inundaciones en Aldaia, La Torre o Manises y un conductor rescatado en Castellón
  5. 5 Playas inundadas en Gandia, alcantarillado desbordado y corte de calles tras una tromba que ya supera los 200 litros
  6. 6 Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 27 municipios las cancelan
  7. 7 Vecinos de la zona dana aparcan sus coches en puentes para ponerlos a salvo de las lluvias
  8. 8 «Señor ministro, usted es imbécil»
  9. 9 Algunos trabajadores podrán pedir un permiso retribuido por las lluvias torrenciales previstas en Valencia
  10. 10 La zona dana resiste: Manises, Aldaia y Pedralba, las localidades más afectadas por el momento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La alcaldesa de Valencia advierte de la situación en las pedanías del sur

La alcaldesa de Valencia advierte de la situación en las pedanías del sur