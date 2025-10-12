Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Amparo Aleixandre y Carmen Serrano, en la sala del sorteo de redolins de la Comunida de El Palmar. IVÁN ARLANDIS

«La Albufera necesita de todos con un apoyo real»

Las dos integrantes de la Comunitat, pioneras hace dos décadas, lamentan que parte de Valencia aún vive de espaldas a las necesidades del parque natural

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Domingo, 12 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Huele a fresco en la puerta de la Lonja de la Comunidad de El Palmar, un día cualquiera en el que por fortuna no ha ... aparecido la lluvia. La suerte favorece a los grupos de ciclistas que llenan las terrazas de los bares a la hora del almuerzo. Carmen Serrano y Amparo Aleixandre, de la junta directiva y secretaria respectivamente de la entidad nacida en 1250, salen para atender a LAS PROVINCIAS. El asunto no es sencillo, dado que se trata de que expliquen cómo ha cambiado el colectivo de pesca los últimos 25 años, cuando las mujeres no podían pescar todavía y, sobre todo, el parque natural de la Albufera, con sus urgencias y necesidades tras la nefasta dana.

