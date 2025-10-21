Alaquàs, una amenaza continua por un cauce y con la reconstrucción ya en marcha

Paco Moreno Valencia Martes, 21 de octubre 2025, 15:13 Comenta Compartir

El pasado 29 de octubre, la dana llegó al municipio de Alaquàs sólo desde una dirección: el barranco de la Saleta. De ahí que buena parte de la solución a los problemas de esta localidad de l'Horta se encuentre en el desvío que promueve la Confederación Hidrográfica del Júcar hasta el nuevo cauce en Aldaia, a través de un canal y un corredor verde que llegará hasta el nuevo cauce del Turia.

Ante eso, parece que la solucion es más que sencilla, pero no es así. Las obras durarán más de un año con seguridad y mientras tanto, los vecinos miran con preocupación al cielo cada vez que se decreta una alerta. Temor más que justificado a tenor de lo ocurrido hace casi un año.

Las cifras lo demuestran. A pesar de que los daños presentados por el Ayuntamiento para equipamientos e infraestructuras municipales se elevan a 7,8 millones de euros, una cifra modesta dentro del desastre, la realidad de lo sufrido se constata al comprobar las propiedades privadas.

El alcalde Toni Saura destaca que en materia de vivienda, tanto pisos como comunidades de propietarios, el informe periódico del Consorcio de Seguros destaca que se han recibido 1.447 peticiones, mientras que de automóviles han sido 5.501 y de comercios un total de 432 casos de tiendas afectadas por las inundaciones. La relación se completa con 49 industrias y 36 oficinas. De momento, se han pagado en indemnizaciones algo más de 63,3 millones de euros.

Para los 30.000 vecinos que residen en el pequeño municipio, la jornada fue un desastre con numerosos rescates y situaciones límite, además de graves daños materiales. El alcalde adelanta que con motivo del próximo 29 de octubre, primer aniversario de la dana, se presentará la maqueta de un monumento de reconocimiento a las víctimas de la tragedia ocurrida, que en la provincia de Valencia alcanzó los 229 casos.

¿Cómo marcha la reconstrucción? «La gente ha podido volver ya a sus casas, en general está bastante avanzada, aunque cuesta», apunta, para señalar que hace poco tuvo la oportunidad de hablar con unos vecinos que tenían los coches en un aparcamiento que funciona con plataformas elevadoras. «Los pudieron sacar hace poco», destaca.

La opinión de los vecinos es también de cautela. En la plaza Doctor Francisco Tárrega Barberá, donde se situará el citado monumento al ser la confluencia dedos de las zonas más dañadas de Alaquàs, un grupo de jubilados charla en un banco. «Está todo un poco parado», dice uno, aunque recuerdan que poco después de la dana «el pueblo estaba repleto de agua y barro».

La afectación al pequeño comercio no fue tan grave en general como con las viviendas, aunque para este grupo todavía queda recorrido para que las «cosas vuelvan a ser como antes». En opinión del primer edil, las campañas de apoyo han dado su resultado y cita como ejemplo lo ocurrido en la campaña navideña, poco después del desastre.

Con los 7,8 millones de euros del Ministerio de Política Territorial se quieren impulsar hasta ocho proyectos, algunos ya aprobados y otros en tramitación. Saura indica la reurbanización del barrio del Olivar, especialmente necesario para mejorar la red de alcantarillado. «Es uno de los más próximos al barranco, junto al de Socusa». Con las obras se quieren reforzar su capacidad de evacuación de aguas pluviales.

La relación sigue con la calle Palmeras y la plaza del Santísimo. Esta última está detrás del castillo de Alaquàs, situada por debajo de la cota de la calle, el parque de los Jueves o una actuación en dos pabellones deportivos. Para terminar, se plantea la reubicación de tres servicios municipales, como son el almacén arqueológico, ahora en una sala por debajo del nivel de la calle, un centro de información juvenil y una nave donde se estaciona el parque móvil.

Esa es la hoja de ruta para los próximos meses tras finalizar con la urgencia de la limpieza y retirada del barro. «Conseguimos celebrar la Nochevieja con el pueblo limpio», subraya. También la habilitación de solares como aparcamientos ante la inundación de los parkings en los edificios. También se tramitaron las ayudas de la Fundación Amancio Ortega, junto con una revisión de todas las familias más vulnerables.

Con la UME se limpió el barranco, aunque está pendiente por parte de la Generalitat la limpieza de la zona de la CV-402. «En el otro extremo, hay un camino junto al cementerio que ha desaparecido». Para el alcantarillado, han conseguido cuatro millones de euros por el Gobierno. Eso sí, insiste en la conexión de la Saleta con el nuevo cauce como la solución al 90% de las inundaciones en Alaquàs, que se producen con frecuencia en el municipio.