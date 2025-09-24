Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Temporal en las playas de Valencia. Jesús Signes
Temporal en las playas de Valencia. Jesús Signes

Aemet no concreta la previsión de lluvias para otoño: «Los datos actuales no permiten calibrar su comportamiento»

El delegado en la Comunitat recuerda que el aviso rojo del día de la dana implicaba «lluvias muy fuertes y torrenciales»

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:43

Este otoño será como ha sido este verano, más cálido de lo habitual. Son las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología para los próximos meses. Después de una época estival caracterizada por el calor (ha sido el verano más cálido de la historia en la Comunitat), esta nueva estación será también calurosa.

Desde Aemet señalan que los datos actuales no permiten calibrar el comportamiento de las lluvias los próximos meses después de un verano que ha sido normal en cuanto a las precipitaciones.

Por otro lado, el delegado de la Agencia en la Comunitat, Jorge Tamayo, ha explicado, en relación con la dana, que el aviso rojo que se lanzó dejaba claro que se iban a producir lluvias torrenciales y muy intensas. Ha insistido en detallar que la cantidad de 180mmilímetros era un umbral y que las precipitaciones iban a ser superiores a esa cifra.

También ha indicado que los avisos rojos son muy escasos y que han sido configurados entre la propia Aemet y Protección Civil.

