Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto de este lunes cambia la vida de un acertante en España al entregar el bote de 3.433.330,13 euros
Pasajeros en la estación Joaquín Sorolla. Iván Arlandis

​Adif mantiene interrumpida la circulación en parte del Corredor Mediterráneo hasta martes al mediodía

Movilizan a un centenar de técnicos y operarios para reparar los daños los daños por las lluvias

R. D.

Valencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 22:38

Comenta

La dana Alice ha provocado importantes daños en la línea ferroviaria de algunos tramos del Corredor Mediterrano. Ante esta situación, Adif ha anunciado que prolongará hasta mañana al mediodía la interrupción de la circulación en varios tramos en las provincias de Tarragona y Castellón.

Según ha indicado, está reforzando todos los equipos técnicos y humanos disponibles para realizar un seguimiento permanente del estado de la infraestructura e instalaciones ferroviarias. De hecho, ya ha movilizado a un centenar de técnicos y operarios de todos los subsistemas, como vía, catenaria y señalización, para que procedan a reparar los daños. Eso se hará cuando la evolución de la situación meteorológica lo permita.

A causa de la caída de un rayo ayer domingo en un edificio técnico de señalización de Benicarló, se han localizado daños de diversa importancia en las redes de señalización e instalaciones de seguridad que afectan a los sistemas de control de tráfico. En este punto se están reponiendo los elementos dañados, como tarjetas electrónicas, cableados y conexiones.

Entre ese municipio y Alcalà de Xivert se van a suspender temporalmente los trabajos vinculados al cambio de ancho en el Corredor Mediterráneo para dotar de más capacidad de tráfico a este tramo.

Ya en la provincia de Tarragona, entre Ulldecona y L'Aldea, Adif trabaja intensamente en ambas vías, ya que se han detectado, entre otros daños, inundaciones en las vías y arrastres de la capa de balasto, la grava para las vías. Además, ha movilizado otro tren de tolvas de balasto para continuar las operaciones en la vía 1, donde ya estaban trabajando.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet amplía el aviso rojo en el sur de Valencia hasta medianoche y advierte de un «peligro extraordinario»
  2. 2 Una menor en estado grave tras ser atropellada por el tranvía en la avenida Tarongers
  3. 3 Gandia paralizada: lluvias torrenciales inundan colegios, un centro de mayores y un hospital y cierran supermercados
  4. 4 La tormenta se planta sobre la zona cero de la dana e inquieta a los vecinos: «Se está poniendo muy feo»
  5. 5 Así es Carmen Prades Gil, fallera mayor de Valencia 2026
  6. 6 Un rayo impacta dos veces en pleno centro de Valencia
  7. 7 Así es Marta Mercader Roig, fallera mayor infantil de Valencia 2026
  8. 8

    El triángulo más lluvioso de la Comunitat Valenciana: más de 3.200 l/m2 en apenas 20 km2
  9. 9 Un rayo impacta dos veces en pleno centro de Valencia
  10. 10 El crimen de Loli, un cadáver bajo el pantalán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias ​Adif mantiene interrumpida la circulación en parte del Corredor Mediterráneo hasta martes al mediodía

​Adif mantiene interrumpida la circulación en parte del Corredor Mediterráneo hasta martes al mediodía