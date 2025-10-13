​Adif mantiene interrumpida la circulación en parte del Corredor Mediterráneo hasta martes al mediodía Movilizan a un centenar de técnicos y operarios para reparar los daños los daños por las lluvias

R. D. Valencia Lunes, 13 de octubre 2025, 22:38

La dana Alice ha provocado importantes daños en la línea ferroviaria de algunos tramos del Corredor Mediterrano. Ante esta situación, Adif ha anunciado que prolongará hasta mañana al mediodía la interrupción de la circulación en varios tramos en las provincias de Tarragona y Castellón.

Según ha indicado, está reforzando todos los equipos técnicos y humanos disponibles para realizar un seguimiento permanente del estado de la infraestructura e instalaciones ferroviarias. De hecho, ya ha movilizado a un centenar de técnicos y operarios de todos los subsistemas, como vía, catenaria y señalización, para que procedan a reparar los daños. Eso se hará cuando la evolución de la situación meteorológica lo permita.

A causa de la caída de un rayo ayer domingo en un edificio técnico de señalización de Benicarló, se han localizado daños de diversa importancia en las redes de señalización e instalaciones de seguridad que afectan a los sistemas de control de tráfico. En este punto se están reponiendo los elementos dañados, como tarjetas electrónicas, cableados y conexiones.

Entre ese municipio y Alcalà de Xivert se van a suspender temporalmente los trabajos vinculados al cambio de ancho en el Corredor Mediterráneo para dotar de más capacidad de tráfico a este tramo.

Ya en la provincia de Tarragona, entre Ulldecona y L'Aldea, Adif trabaja intensamente en ambas vías, ya que se han detectado, entre otros daños, inundaciones en las vías y arrastres de la capa de balasto, la grava para las vías. Además, ha movilizado otro tren de tolvas de balasto para continuar las operaciones en la vía 1, donde ya estaban trabajando.