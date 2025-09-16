Los accidentes de tráfico laborales con bicicletas y patinetes aumentan un 400% en 9 años en la Comunitat El 91 % de estos accidentes se producen 'in itinere' y el 9 % en jornada y el 60 % lo padecen hombres

EFE Valencia Martes, 16 de septiembre 2025, 14:35

Las bicicletas y patinetes suponen el tercer tipo de vehículo que más accidentes de tráfico laborales con baja producen en la Comunitat Valenciana, con un total de 2.981 accidentes entre los años 2016 y 2024 (un 5,9 % del total), incrementándose un 400 % en nueve años.

Los datos los revela un estudio de siniestralidad realizado por la mutua Umivale Activa con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, que analiza los accidentes laborales de tráfico con bicicletas y patinetes así como con motocicletas.

Los accidentes de tráfico laborales con baja con bicicletas y patinetes han supuesto un total de 160.713 días perdidos, incrementándose un 282,7 % el total de días perdidos de 2024 respecto a 2016, añade la mutua.

En nueve años el número de accidentes de tráfico laborales con baja con este tipo de vehículos, precisa, se ha incrementado un 400 %, comparando los datos de 2016 con los de 2024.

El estudio indica asimismo que el 91 % de estos accidentes se producen 'in itinere' y el 9 % en jornada. Por sexos, el 60 % de los accidentes de tráfico laborales con baja con bicicletas y patinetes lo padecen hombres y el 40 % mujeres.

Datos a nivel nacional

En toda España, las bicicletas y patinetes suponen el cuarto tipo vehículo que más accidentes laborales de tráfico con baja producen por detrás de automóviles, motocicletas y vehículos ligeros de carga o de pasajeros.

En nueve años el número de accidentes laborales de tráfico con baja con este tipo de vehículos se ha incrementado un 208,7 %, pasando de 1.537 accidentes en 2016 a 4.745 en el año 2024 (con un total de 27.048 accidentes laborales con baja acaecidos en el periodo estudiado).

Así, este tipo de accidentes ha supuesto un total de 1.427.691 días perdidos en nueve años, incrementándose un 263'37 % el total de días perdidos en 2024 respecto a 2016.

El estudio también analiza los accidentes laborales de tráfico con baja con motocicletas, velomotores y escúteres, el segundo tipo de vehículo con más siniestralidad laboral a nivel nacional.

Con un total de 124.606 accidentes con baja en el periodo estudiado (un 20,8 % del total de accidentes laborales de tráfico), han supuesto un total de 7.408.271 días perdidos, con un incremento del 16,6 % respecto a 2016.

Las motocicletas son el tercer tipo de vehículo con más fallecidos en accidente laboral de tráfico (un 15,3 % del total de los fallecidos en accidentes de tráfico laborales).

32 fallecidos al año

De media 32 personas fallecen al año en accidente laboral de tráfico con motocicletas, produciéndose además 333 accidentes catalogados como graves o muy graves anualmente con estos vehículos.

Además, el grueso de este tipo de accidentes laborales sigue produciéndose en los trayectos de ida o vuelta del trabajo.

De hecho, el 89,7 % de los accidentes laborales de tráfico con bicicletas y patinetes en España se producen 'in itinere', frente al 10,3 % de siniestros que se suceden durante la jornada laboral.

Si hablamos de accidentes con motocicletas ese porcentaje se sitúa en el 62,5 % frente al 37'5 % de los accidentes en jornada, informa la mutua.

Por género son los hombres los que sufren el grueso de los accidentes con bicicletas y patinetes en España, con un 63 % respecto al 37 % de mujeres. En el caso de motocicletas ese porcentaje asciende al 79,9 % de hombres, frente al 20,2 % de mujeres.

El sector servicios de comidas y bebidas sigue a la cabeza en siniestralidad con este tipo de vehículos, aglutinando el 27 % de los accidentes con motocicletas, velomotores y escúteres y el 17,3 % con bicicletas y patinetes.