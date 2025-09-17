Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una mujer circula con patinete electrico por el centro de una ciudad. Nacho García

Los accidentes laborales con bicicletas y patinetes provocan 1.427.691 días de trabajo perdidos en España

Los accidentes de trabajo con baja con este tipo de vehículos aumentan un 208% en 9 años y el sector de reparto de comida aglutina uno de cada cinco siniestros, según un informe de Umivale Activa

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:35

Los accidentes laborales de tráfico con bicicletas y patinetes se han incrementado un 208% en nueve años y ya suponen 1.427.691 días perdidos ... por bajas por incapacidad temporal, un 263% más que en 2016, según un informe elaborado por Umivale Activa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social.

