Los accidentes laborales con bicicletas y patinetes provocan 1.427.691 días de trabajo perdidos en España

Los accidentes laborales de tráfico con bicicletas y patinetes se han incrementado un 208% en nueve años y ya suponen 1.427.691 días perdidos ... por bajas por incapacidad temporal, un 263% más que en 2016, según un informe elaborado por Umivale Activa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social.

En nueve años se ha pasado de 1.537 accidentes con baja en 2016 a 4.745 en 2024, con un total de 27.048 accidentes laborales con baja durante el periodo estudiado. Esto lo sitúa como el cuarto tipo vehículo que más accidentes laborales de tráfico con baja producen por detrás de automóviles, motocicletas y vehículos ligeros de carga o de pasajeros.

Repartidores de comida

El sector servicios de comidas y bebidas sigue a la cabeza en siniestralidad con este tipo de vehículos, aglutinando el 17'3% de los accidentes laborales de tráfico con bicicletas y patinetes y el 27% en el caso de las motocicletas, velomotores y escúteres, según el estudio realizado desde el Servicio de Actividades Preventivas de Riesgos Laborales de la mutua Umivale Activa con motivo de la Semana Europea de la Movilidad.

El grueso de este tipo de accidentes laborales sigue produciéndose en los trayectos de ida o vuelta del trabajo. De hecho, el 89,7% de los accidentes laborales de tráfico con bicicletas y patinetes en España se producen in itinere, frente al 10,3% de siniestros que se suceden durante la jornada laboral. Si hablamos de accidentes con motocicletas ese porcentaje se sitúa en el 62'5% frente al 37'5% de los accidentes en jornada.

Por género son los hombres los que sufren el grueso de los accidentes con bicicletas y patinetes en España, con un 63% respecto al 37% de mujeres. En el caso de motocicletas ese porcentaje asciende al 79'9% de hombres, frente al 20'2% de mujeres.

El caso de las motocicletas

En el caso de las motocicletas, los accidentes con baja laboral ascienden a 124.606 en los últimos nueve años, lo que sitúan a este segmento como el segundo tipo de vehículo con más siniestralidad laboral. Constituyen el 20'8% del total de accidentes laborales de tráfico y han supuesto un total de 7.408.271 días perdidos, con un incremento del 16'6% respecto a 2016.

Además, las motocicletas son el tercer tipo de vehículo con más fallecidos en accidente laboral de tráfico (un 15'3% del total de los fallecidos en accidentes de tráfico laborales): de media 32 personas fallecen al año y 333 accidentes al año han sido catalogados como graves o muy graves con estos vehículos.