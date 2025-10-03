Un accidente en la V-30 a la altura de Xirivella provoca retenciones sentido puerto El siniestro ha obligado a cortar el carril izquierdo

Redacción Viernes, 3 de octubre 2025, 12:19

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado un accidente en la V-30 a la altura de Xirivella que está provocando dos kilómetros de retenciones sentido puerto. El siniestro se ha producido sobre las 11.45 y en estos momentos se encuentra cortado el carril izquierdo.

Además, esta misma vía presenta otros dos kilómetros de atascos entre Benimàmet-Beniferri y Mislata sentido creciente de la kilometración hacia la A-7.

