Urgente Un accidente en el by-pass provoca el corte de un carril y genera varios kilómetros de retenciones
Atasco en la A-7. DGT

Un accidente y la avería de un camión en el by-pass provocan dos cortes de carril y varios kilómetros de retenciones

El incidente ha ocurrido a la altura de Manises

JZ

Viernes, 10 de octubre 2025, 19:22

Comenta

Un accidente en el by-pass (kilómetro 331) a la altura de Manises y en sentido Castellón ha generado dos kilómetros de retenciones. El turismo está obstaculizando la calzada, lo que ha provocado el corte del carril izquierdo.

En la misma vía la avería de un camión está provocando más de 6 kilómetros de atasco entre San Isidro de Benagéber y Godella en dirección a Alicante. También se ha cortado el carril derecho.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

