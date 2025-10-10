Un accidente y la avería de un camión en el by-pass provocan dos cortes de carril y varios kilómetros de retenciones El incidente ha ocurrido a la altura de Manises

Un accidente en el by-pass (kilómetro 331) a la altura de Manises y en sentido Castellón ha generado dos kilómetros de retenciones. El turismo está obstaculizando la calzada, lo que ha provocado el corte del carril izquierdo.

En la misma vía la avería de un camión está provocando más de 6 kilómetros de atasco entre San Isidro de Benagéber y Godella en dirección a Alicante. También se ha cortado el carril derecho.

