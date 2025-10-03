Un accidente en la A-7 y atascos kilométricos en la V-31 y CV-35 este viernes La DGT informa de que el tráfico es lento en varias vías

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora de este viernes, 3 de octubre, un accidente en la A-7 a la altura de Paterna que está provocando más de siete kilómetros de retenciones. Según informan fuentes de Tráfico, los vehículos ya han sido retirados de la calzada, pero todavía quedan algunas retenciones que van desde el kilómetro 320 en El Baro a el 327 en La Cañada sentido Alicante.

Además, esta misma vía presenta otros 3,5 kilómetros de colas entre La Cañada y Cruz de Gracia sentido Barcelona como consecuencia del repunte habitual de tráfico en plena hora punta. Algo que también sucede en la V-31, donde se han notificado otros diez kilómetros de retenciones entre Silla y Horno de Alcedo sentido Valencia.

Tampoco se libran de las retenciones habituales la CV-35 y la V-30, con nueve y seis kilómetros de colas respectivamente. Según la información recogida por la DGT a las 8.20 horas de este viernes la situación en las carreteras es la siguiente:

- A-7: siete kilómetros entre El Baro y La Cañada sentido Alicante

- A-7: 3,5 kilómetros entre La Cañada y Cruz de Gracia sentido Barcelona

- V-31: diez kilómetros entre Silla y Horno de Alcedo sentido Valencia

- V-30: tres kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata sentido creciente de la kilometración hacia la A-7

- V-30: 1,5 kilómetros entre Paterna y La Cañada sentido creciente de la kilometración hacia la A-7

- V-30: dos kilómetros a la altura de Paterna sentido puerto

- CV-35: siete kilómetros entre La Conarda y Cruz de Gracia sentido Valencia

- CV-35: un kilómetro entre la Lloma Llarga y Burjassot sentido Valencia

- CV-35: 1,5 kilómetros a la altura de Cruz de Gracia sentido Ademuz

- A-3: 1,5 kilómetros a la altura del barrio de la Luz sentido Valencia

- V-21: un kilómetro entre Alboraya y Valencia para poder acceder a la ciudad