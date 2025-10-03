Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La huelga de médicos ya deja citas anuladas y confusión en los centros valencianos
Atascos en la V-31 este viernes, 3 de octubre. DGT

Un accidente en la A-7 y atascos kilométricos en la V-31 y CV-35 este viernes

La DGT informa de que el tráfico es lento en varias vías

Redacción

Viernes, 3 de octubre 2025, 08:28

Comenta

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora de este viernes, 3 de octubre, un accidente en la A-7 a la altura de Paterna que está provocando más de siete kilómetros de retenciones. Según informan fuentes de Tráfico, los vehículos ya han sido retirados de la calzada, pero todavía quedan algunas retenciones que van desde el kilómetro 320 en El Baro a el 327 en La Cañada sentido Alicante.

Además, esta misma vía presenta otros 3,5 kilómetros de colas entre La Cañada y Cruz de Gracia sentido Barcelona como consecuencia del repunte habitual de tráfico en plena hora punta. Algo que también sucede en la V-31, donde se han notificado otros diez kilómetros de retenciones entre Silla y Horno de Alcedo sentido Valencia.

Tampoco se libran de las retenciones habituales la CV-35 y la V-30, con nueve y seis kilómetros de colas respectivamente. Según la información recogida por la DGT a las 8.20 horas de este viernes la situación en las carreteras es la siguiente:

- A-7: siete kilómetros entre El Baro y La Cañada sentido Alicante

- A-7: 3,5 kilómetros entre La Cañada y Cruz de Gracia sentido Barcelona

- V-31: diez kilómetros entre Silla y Horno de Alcedo sentido Valencia

- V-30: tres kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata sentido creciente de la kilometración hacia la A-7

- V-30: 1,5 kilómetros entre Paterna y La Cañada sentido creciente de la kilometración hacia la A-7

- V-30: dos kilómetros a la altura de Paterna sentido puerto

- CV-35: siete kilómetros entre La Conarda y Cruz de Gracia sentido Valencia

- CV-35: un kilómetro entre la Lloma Llarga y Burjassot sentido Valencia

- CV-35: 1,5 kilómetros a la altura de Cruz de Gracia sentido Ademuz

- A-3: 1,5 kilómetros a la altura del barrio de la Luz sentido Valencia

- V-21: un kilómetro entre Alboraya y Valencia para poder acceder a la ciudad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma que el cuerpo calcinado es el de Bea Guijarro
  2. 2 «Queremos que se haga justicia, no me creo que Bea subiera en chanclas a la montaña»
  3. 3 La última imagen de Bea
  4. 4 Quevedo cancela su concierto de hoy en Valencia
  5. 5

    Disney busca trabajadores en Valencia
  6. 6 Una inmobiliaria de Valencia transforma una guardería en 12 apartamentos de hasta 170.000 euros
  7. 7

    Mascarell revienta el pleno de Les Corts por su rifirrafe con la diputada con Síndrome de Down
  8. 8

    ¿Por qué renuncia Fabuel a confeccionar el segundo traje de la corte infantil?
  9. 9

    Juan Manguán, el hombre que nunca se jubilará: 77 años y al pie de su taller en el corazón del Carmen
  10. 10

    La red de narcos sobornó a altos cargos portuarios para infiltrar a más estibadores y camioneros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un accidente en la A-7 y atascos kilométricos en la V-31 y CV-35 este viernes

Un accidente en la A-7 y atascos kilométricos en la V-31 y CV-35 este viernes