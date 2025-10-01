Un accidente en la AP-7 corta la autopista en Castellón
El vuelco de dos camiones entre Torreblanca y Peñíscola detiene la circulación en sentido Valencia
R. V.
Valencia
Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:28
Un accidente en la AP-7 ha obligado a cortar la AP-7 en dirección Valencia en la provincia de Castellón. El incidente ha tenido lugar esta madrugada cuando dos camiones han volcado obligando a detener la circulación entre las localidades de Peñíscola y Torreblanca.
