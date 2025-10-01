Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Camiones detenidos en la AP-7. EP

Un accidente en la AP-7 corta la autopista en Castellón

El vuelco de dos camiones entre Torreblanca y Peñíscola detiene la circulación en sentido Valencia

R. V.

Valencia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:28

Un accidente en la AP-7 ha obligado a cortar la AP-7 en dirección Valencia en la provincia de Castellón. El incidente ha tenido lugar esta madrugada cuando dos camiones han volcado obligando a detener la circulación entre las localidades de Peñíscola y Torreblanca.

