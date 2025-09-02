Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Accidente en la A-7 este martes, 2 de septiembre. DGT

Un accidente en la A-7 a la altura de Museros provoca varios kilómetros de atascos sentido Alicante

El incidente ha tenido lugar sobre las 9.30 horas

Redacción

Martes, 2 de septiembre 2025, 09:43

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado este martes, 2 de septiembre, un accidente en la A-7 a la altura de Museros sentido Alicante que está complicando la circulación.

El incidente ha tenido lugar a las 9.30 horas y en estos momentos se encuentra cortado el carril izquierdo. Las retenciones van desde el kilómetro 311 en El Puig al 315 en Museros sentido Alicante.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

Un accidente en la A-7 a la altura de Museros provoca varios kilómetros de atascos sentido Alicante