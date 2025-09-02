Un accidente en la A-7 a la altura de Museros provoca varios kilómetros de atascos sentido Alicante El incidente ha tenido lugar sobre las 9.30 horas

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado este martes, 2 de septiembre, un accidente en la A-7 a la altura de Museros sentido Alicante que está complicando la circulación.

El incidente ha tenido lugar a las 9.30 horas y en estos momentos se encuentra cortado el carril izquierdo. Las retenciones van desde el kilómetro 311 en El Puig al 315 en Museros sentido Alicante.

