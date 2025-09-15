Un accidente en la A-7 a la altura de Bétera provoca más de 15 kilómetros de atascos sentido Barcelona Además, en esta misma vía el efecto mirón provoca otros ocho kilómetros de colas sentido Alicante

Atascos en la A-7 este lunes, 15 de septiembre.

Lunes, 15 de septiembre 2025, 08:29

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora de este lunes, 15 de septiembre, un accidente en la A-7 a la altura de Bétera que está provocando más de 15 kilómetros de retenciones sentido Barcelona. El incidente ha tenido lugar sobre las 6.50 horas y ha obligado a cortar el carril izquierdo. Según informan fuentes de Tráfico, las retenciones van desde el kilómetro 333 al 318 sentido Barcelona.

Además, en esta misma vía, el efecto mirón está provocando otros ocho kilómetros de retenciones entre Museros y Cruz de Gracia sentido Alicante. Al margen de esto, también se registran los atascos habituales como consecuencia del repunte habitual de tráfico en plena hora punta.

Según la información recogida por la DGT a las 8.20 horas, la situación en las carreteras es la siguiente:

- A-7: 15 kilómetros entre La Malla y El Baro sentido Barcelona

-A-7: ocho kilómetros entre Museros y Cruz de Gracia sentido Alicante

- V-30: tres kilómetros entre Paterna y Quart de Poblet sentido puerto

- V-30: tres kilómetros entre el barrio de la Luz y Mislata sentido creciente de la kilómetración hacia la A-7

- CV-35: 2,5 kilómetros entre La Coma y Burjassot sentido Valencia

- CV-35: 1,5 kilómetros a la altura de Cruz de Gracia sentido Ademuz

- CV-35: 1 kilómetro a la altura de Cruz de Gracia sentido Ademuz

- CV-36: cinco kilómetros entre Torrent y Horno de Alcedo sentido Valencia

- CV-30: dos kilómetros entre Benimàmet-Beniferri y Quart de Poblet sentido V-30

-V-31: tres kilómetros entre Alfafar y Horno de Alcedo sentido Valencia

- V-31: siete kilómetros a la altura de Silla sentido Valencia

- CV-33: dos kilómetros entre Masía del Juez y Picanya sentido CV-36

-V-21: cuatro kilómetros entre Alboraya y Valencia para poder acceder a la ciudad

Recordamos que la situación va variando, por lo que se recomienda consultar el estado del tráfico en tiempor real a través de la página de la DGT.