El absentismo en el claustro de la UV obliga a posponer la convocatoria de las elecciones

Héctor Esteban Valencia Viernes, 18 de julio 2025, 20:46 Comenta Compartir

La Universitat de València no ha podido activar la maquinaria para iniciar el proceso electoral para la renovación de su claustro. Y no lo ... ha podido hacer por la incomparecencia de una gran cantidad de miembros del órgano que, por diferentes razones, no asistieron a la reunión celebrada el jueves 17 de julio.

El claustro votó la reforma de los Estatutos para ajustarse a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Aprobar el cambio necesita de una mayoría absoluta, que son 136 votos. A la reunión, de 271 miembros que la componen, sólo acudieron 138, por lo que la reforma estatutaria sólo se pedía permitir dos abstenciones o votos en contra. Como era de esperar, la modificación no pasó el corte mayoritario, ya que sólo obtuvo 121 apoyos –el 87,68% de los votos emitidos–. El resto, 13 votos en blanco y cuatro en contra. Al no haberse aprobado esta reforma, el claustro se vio obligado a retirar el cuarto punto del orden del día para convocar elecciones al Claustro Universitario. La aprobación de la reforma era necesaria para abrir el proceso electoral, algo que no se pudo ejecutar, por lo que habrá que esperar a una nueva reunión para lograr los 136 votos necesarios. Hay un plazo de dos años desde 2023 para ajustar los estatutos a la nueva normativa. La actual rectora, Mavi Mestre, fue elegida en 2018 y renovó su cargo en 2022 tras ganar las elecciones en un proceso en el que era la única candidata que concurrió. Ahora ya no se puede presentar porque por normativa no se puede optar a un tercer mandato. La reforma de los estatutos se abordó en el tercer punto del orden del día y fue presentada por la presidenta de la comisión de Estatutos de la Universidad, Lourdes Ferrando, que explicó que una comisión técnica ha trabajado durante dos años la propuesta de reforma. La comisión realizó una revisión global del texto, sometido a exposición pública durante veinte días naturales. Ferrando informó que más del 54% de las enmiendas presentadas se correspondían a cuestiones de fondo, un 15,55% a una mejora de la redacción, un 22,22% tenían un carácter terminológico, y un 4,44% eran de carácter técnico.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión