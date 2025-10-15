Al menos 725 agricultores pierden campos al ampliarse ríos y barrancos por la dana El Gobierno publica las ayudas, que afectan a 676 hectáreas de terreno agrícola

Paco Moreno Valencia Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:43 Comenta Compartir

El Ministerio de Agricultura ha publicado una primera relación de 725 agricultores beneficiarios de ayudas por un total de 6.869.832 euros que son titulares de exploraciones dañadas severamente por la dana que se encuentran muy próximas a cauces públicos y susceptibles, por este motivo, de perder su condición de parcela agraria para convertirse en dominio público hidráulico.

La orden Orden APA/383/2025, de 22 de abril, que regula esta ayuda, fija una compensación de 11.800 euros por hectárea. La relación de beneficiarios, publicada en la página web del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), corresponde a una superficie total indemnizable de 676 hectáreas.

Para la determinación de estas ayudas se ha tenido en consideración la cartografía realizada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, publicada en su sección de Agua del Geoportal, sin perjuicio de la posterior tramitación de los correspondientes expedientes para pasar formalmente, en su caso, a ser dominio público hidráulico.

Los interesados podrán renunciar de forma expresa a la ayuda en el plazo de 15 días, lo que permitirá acogerse a las medidas de recuperación del potencial productivo a través de la empresa pública Tragsa previstas en el artículo 25 del Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre, que se limitará exclusivamente a la porción de parcela que no haya devenido en demanial. Esta renuncia se presentará preferentemente por medios electrónicos a través de la sede del FEGA.

Con la publicación de esta relación, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación completa las tres modalidades establecidas en la orden APA/383/2025, por la que se estableció una ayuda extraordinaria para compensar la pérdida de renta en las explotaciones agrarias afectadas por daños en sus infraestructuras productivas a causa de la dana en parcelas agrícolas, en viveros, y en explotaciones próximas a cauces. Está prevista la publicación de nuevas listas de beneficiarios de estas tres líneas de ayyuda una vez que se resuelvan las que están en estudio.