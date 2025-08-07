Más de 7.000 niños ingresados reciben clases con profesor en los hospitales de la Comunitat Hay 17 Unidades Pedagógicas en los centros valencianos para dar repaso a menores que sean pacientes crónicos y de salud mental

José Molins Valencia Jueves, 7 de agosto 2025, 13:24

Un ingreso hospitalario por un periodo de semanas o meses afecta a cualquier persona, pero más si cabe a los niños, que son especialmente vulnerables. Para evitar que ese periodo en el hospital les pase factura también en el plano escolar, Educación, en colaboración con Sanidad, instauró la figura de profesores que de forma exclusiva dan clases a estos menores enfermos. Este curso pasado con este programa se atendieron a 7.284 alumnos de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato con enfermedades crónicas y problemas de salud mental.

Se trata de las unidades Pedagógicas Hospitalarias, que cuentan con profesores destinados única y exclusivamente a atender a los niños ingresados en los centros sanitarios. Se coordinan con los docentes de los colegios e institutos de los que proceden los alumnos para que haya una transición regulada y puedan mantener el ritmo del resto de sus compañeros durante el periodo que pasen en el hospital.

Estas unidades están ubicadas en 17 hospitales valencianos, distribuidas en agrupaciones pedagógicas que abarcan todas las etapas educativas, desde Infantil hasta Bachillerato. Es la mayor red de este tipo de unidades en comparación con el resto de las comunidades autónomas. Casi la totalidad de los niños fueron atendidos por profesores en los hospitales, pero 265 que se encuentran en hospitalización domiciliaria durante más de dos meses recibieron las clases de los docentes en sus casas.

Educación explica que esta respuesta educativa no sólo atiende el aspecto académico, sino también las necesidades emocionales y personales del alumnado hospitalizado. La etapa educativa más demandada de estos pacientes domiciliarios ha sido Secundaria, con 199 solicitudes. El motivo de solicitud más común ha sido por enfermedad oncológica.